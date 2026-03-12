Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hyundai Stargazer bản mới lộ ảnh lăn bánh ở Việt Nam

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hyundai Stargazer 2026 được bắt gặp đang chạy thử trên đường phố Hà Nội, báo hiệu mẫu MPV này có thể sớm được ra mắt và trở thành đối thủ nặng ký của Xpander.

Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền một số bức ảnh cho thấy Hyundai Stargazer phiên bản mới đang lăn bánh tại Việt Nam. Theo đó, bức ảnh cho thấy một chiếc Hyundai Stargazer màu đỏ đang chạy ở một khu đô thị tại Hà Nội.

Đáng chú ý, chiếc xe thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), chưa chính thức ra mắt tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước đó hồi tháng 1, một chiếc xe tương tự đã được phát hiện tại trung tâm đăng kiểm khí thải.

stargazer-lo-anh.jpg
Hyundai Stargazer phiên bản mới lăn bánh ở Việt Nam.

Những lần lộ diện công khai liên tiếp có thể là tín hiệu cho thấy Hyundai Thành Công đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu Stargazer phiên bản nâng cấp.

Ở phiên bản mới, Stargazer có sự thay đổi rõ rệt ở phần đầu xe với thiết kế cản trước hiện đại hơn, đặc biệt là dải đèn LED nổi bật như trong tấm hình mới về chiếc xe này vừa bị rò rỉ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở mặt trước là lưới tản nhiệt cỡ lớn có tạo hình khá giống SUV Palisade đời mới. Trong khi đó, phía sau xe cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu LED kéo ngang, tạo cảm giác bề thế.

Tham khảo từ thị trường Philippines, xe có thể được trang bị điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 10,25 inch cùng hệ thống 6 loa. Ngoài ra, mẫu MPV này còn có các công nghệ hỗ trợ lái như giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

stargazer-lo-anh-1.jpg

Những đổi mới về thiết kế và trang bị nêu trên được xem là bước đi cần thiết nhằm giúp Stargazer tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam, nơi các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7 liên tục đua tranh từng chút doanh số nhỏ giọt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Hyundai Thành Công hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về mẫu Stargazer phiên bản mới.

Phiên bản Stargazer hiện hành có giá bán từ 489-599 triệu đồng, thuộc hàng thấp nhất phân khúc. Mẫu xe này đang được hỗ trợ giảm giá tới 107 triệu đồng trong tháng 3, từ đó gia tăng áp lực lên các đối thủ.

Về doanh số, Stargazer đã bán được 568 chiếc trong 2 tháng đầu năm 2026, đứng thứ 4 trong dải sản phẩm của Hyundai Thành Công. Sự xuất hiện của phiên bản mới trong tương lai gần được kỳ vọng sẽ giúp dòng MPV này thu hút được thêm nhiều khách hàng.

Lê Tuấn
#Hyundai Stargazer #mpv #hyundai #Stargazer bản mới #Hyundai Stargazer 2026 #xpander #xe hàn #Hyundai Thành Công

Cùng chuyên mục