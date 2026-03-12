Hyundai Stargazer bản mới lộ ảnh lăn bánh ở Việt Nam

TPO - Hyundai Stargazer 2026 được bắt gặp đang chạy thử trên đường phố Hà Nội, báo hiệu mẫu MPV này có thể sớm được ra mắt và trở thành đối thủ nặng ký của Xpander.

Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền một số bức ảnh cho thấy Hyundai Stargazer phiên bản mới đang lăn bánh tại Việt Nam. Theo đó, bức ảnh cho thấy một chiếc Hyundai Stargazer màu đỏ đang chạy ở một khu đô thị tại Hà Nội.

Đáng chú ý, chiếc xe thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), chưa chính thức ra mắt tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước đó hồi tháng 1, một chiếc xe tương tự đã được phát hiện tại trung tâm đăng kiểm khí thải.

Hyundai Stargazer phiên bản mới lăn bánh ở Việt Nam.

Những lần lộ diện công khai liên tiếp có thể là tín hiệu cho thấy Hyundai Thành Công đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu Stargazer phiên bản nâng cấp.

Ở phiên bản mới, Stargazer có sự thay đổi rõ rệt ở phần đầu xe với thiết kế cản trước hiện đại hơn, đặc biệt là dải đèn LED nổi bật như trong tấm hình mới về chiếc xe này vừa bị rò rỉ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở mặt trước là lưới tản nhiệt cỡ lớn có tạo hình khá giống SUV Palisade đời mới. Trong khi đó, phía sau xe cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu LED kéo ngang, tạo cảm giác bề thế.

Tham khảo từ thị trường Philippines, xe có thể được trang bị điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 10,25 inch cùng hệ thống 6 loa. Ngoài ra, mẫu MPV này còn có các công nghệ hỗ trợ lái như giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Những đổi mới về thiết kế và trang bị nêu trên được xem là bước đi cần thiết nhằm giúp Stargazer tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam, nơi các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7 liên tục đua tranh từng chút doanh số nhỏ giọt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Hyundai Thành Công hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về mẫu Stargazer phiên bản mới.

Phiên bản Stargazer hiện hành có giá bán từ 489-599 triệu đồng, thuộc hàng thấp nhất phân khúc. Mẫu xe này đang được hỗ trợ giảm giá tới 107 triệu đồng trong tháng 3, từ đó gia tăng áp lực lên các đối thủ.

Về doanh số, Stargazer đã bán được 568 chiếc trong 2 tháng đầu năm 2026, đứng thứ 4 trong dải sản phẩm của Hyundai Thành Công. Sự xuất hiện của phiên bản mới trong tương lai gần được kỳ vọng sẽ giúp dòng MPV này thu hút được thêm nhiều khách hàng.