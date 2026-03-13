Hai mẫu xe Đức đang giảm giá mạnh, cao nhất hơn 1 tỷ đồng

TPO - Nhằm xả hàng tồn kho, các đại lý ô tô hạng sang đang tung ưu đãi "khủng" cho mẫu BMW X3 và Mercedes-Benz S-Class với mức giảm từ 400 triệu lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, các đại lý đang mạnh tay giảm giá mẫu BMW X3 thế hệ trước nhằm giải phóng hàng tồn kho, với mức ưu đãi lên tới 400 triệu đồng.

Hiện tại, số lượng xe còn lại tại đại lý chủ yếu là phiên bản cao cấp BMW X3 xDrive30i M Sport. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thực tế của mẫu xe này giảm xuống còn khoảng 2,019 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết trước đó là 2,419 tỷ đồng.

BMW X3 đã bước sang thế hệ mới từ năm 2025. Tuy nhiên, việc các đại lý vẫn còn tồn xe đời cũ không phải là điều hiếm gặp trên thị trường. Theo phía đại lý, những chiếc X3 đang được giảm giá trong đợt này thuộc lô xe lắp ráp trong nước sản xuất năm 2024.

Khảo sát thị trường xe đã qua sử dụng cho thấy những chiếc BMW X3 xDrive30i sản xuất năm 2024 hiện được rao bán với giá khoảng trên dưới 2 tỷ đồng. Mức giá này gần tương đương giá bán thực tế của xe mới tại đại lý (chưa bao gồm chi phí lăn bánh).

Đợt giảm giá sâu giúp người mua dễ tiếp cận hơn với phiên bản cao cấp nhất của dòng X3, đồng thời tiết kiệm gần 1 tỷ đồng so với thế hệ mới. Hiện tại, BMW X3 xDrive30i M Sport đang có giá niêm yết lên tới 2,899 tỷ đồng.

Tuy vậy, để đổi lấy mức giá hấp dẫn, người mua sẽ phải chấp nhận một số điểm hạn chế so với thế hệ mới như thiết kế cũ hơn, màn hình kích thước nhỏ hơn, không có cửa sổ trời và thiếu một số hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Trong khi đó, với thương hiệu Mercedes-Benz, nhiều đại lý trên toàn quốc đang đồng loạt chào bán mẫu sedan đầu bảng S-Class với mức giảm vượt mốc 1 tỷ đồng.

Cụ thể, phiên bản Mercedes-Benz S 450 4Matic được giảm 1,262 tỷ đồng, đưa giá bán xuống còn khoảng 3,777 tỷ đồng. Trong khi đó, bản Mercedes-Benz S 450 4Matic Luxury giảm 1,271 tỷ đồng, còn khoảng 4,288 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, các xe được áp dụng ưu đãi thuộc lô sản xuất năm 2023. Số lượng xe còn lại không nhiều và bị giới hạn màu sắc, chỉ còn hai tùy chọn đen và xanh.

Mức giảm sâu giúp S-Class trở nên dễ tiếp cận hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn như BMW 7 Series (4,499-5,849 tỷ đồng), Audi A8 L (khoảng 5,399 tỷ đồng) và Lexus LS (từ 8,03 tỷ đồng).

Nếu xét trong dải sản phẩm của Mercedes-Benz, phiên bản S 450 4Matic với giá ưu đãi hiện tại chỉ cao hơn khoảng 568 triệu đồng so với Mercedes-Benz E300 AMG - phiên bản cao cấp nhất của dòng E-Class đang có giá niêm yết 3,209 tỷ đồng.

Là mẫu sedan đầu bảng của Mercedes-Benz, S-Class được trang bị nhiều công nghệ và tiện nghi hiện đại như hệ thống đèn pha thông minh Multibeam LED, đèn hậu LED và tay nắm cửa dạng ẩn.

Bên trong khoang cabin, xe sở hữu màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), ghế bọc da Nappa, hệ thống âm thanh 15 loa Burmester 3D, hai màn hình 11,6 inch dành cho hàng ghế sau và màn hình trung tâm OLED 12,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

﻿

Các trang bị cao cấp khác trên S-Class mới còn có cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu chống chói, phanh tay điện tử, hàng ghế trước chỉnh điện, ghế sau kiểu thương gia tích hợp sưởi, làm mát, massage, rèm chỉnh điện…

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ 3.0L I6 EQ Boost, sản sinh công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Matic. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân thành đạt, ưu tiên sự tiện nghi và thoải mái ở hàng ghế sau.