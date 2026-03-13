Loạt ô tô mới đáng chú ý xuất hiện ở Việt Nam

TPO - Làn sóng xe mới dồn dập đổ bộ thị trường Việt trong năm 2026 với sự xuất hiện của VinFast VF 9 phiên bản lạ, Hyundai Stargazer 2026 cùng các tân binh điện hóa từ thương hiệu Geely và Lotus.

VinFast VF 9 bản lạ

Một chiếc VinFast VF 9 với diện mạo khác biệt vừa được ghi nhận tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, thu hút sự chú ý của giới quan sát ngành ô tô.

So với các mẫu VF 9 đang bán trên thị trường, chiếc xe này sở hữu lưới tản nhiệt dạng nan dọc mạ chrome, thay vì thiết kế kín đặc trưng của xe điện. Đồng thời, chi tiết khe thoát gió trên nắp ca-pô cũng đã bị loại bỏ.

Chiếc VinFast VF 9 diện mạo mới lạ được bắt gặp ở Hà Nội. Ảnh: Bí mật Xe Biz/TA LONG

Thiết kế này gợi liên tưởng đến những chiếc VF 9 mui trần từng được sử dụng trong các sự kiện cấp quốc gia như A50 và A80.

Hiện chưa rõ chiếc VF 9 này là phiên bản mới chuẩn bị được VinFast đưa ra thị trường, hay chỉ là mẫu xe được tùy biến theo yêu cầu riêng. Hãng xe Việt hiện chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến chiếc xe nói trên.

Nhưng với việc xuất hiện ở trung tâm thử nghiệm khí thải cùng chi tiết lưới tản nhiệt mới, đây có thể là một mẫu xe trang bị động cơ đốt trong hoặc hybrid thay vì xe thuần điện. Trước đó vào cuối năm 2025 cũng đã xuất hiện đồn đoán về việc VinFast có kế hoạch tung ra thị trường tùy chọn xe hybrid từ năm 2026.

Hyundai Stargazer facelift

Mẫu xe Hyundai Stargazer 2026 mới đây được bắt gặp chạy thử ở Hà Nội. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu MPV Hàn Quốc đã ra mắt tại Indonesia từ năm ngoái.

Ở bản facelift, Hyundai Stargazer có sự thay đổi lớn về thiết kế ngoại thất, đồng thời nâng cấp công nghệ và tiện ích trong cabin. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Stargazer cạnh tranh tốt hơn ở phân khúc MPV cỡ nhỏ trong thời gian tới.

Mẫu Stargazer hiện hành đang có giá bán 489-599 triệu, được ưu đãi tới 107 triệu trong tháng 3. Đây có thể là động thái nhằm xả kho để chuẩn bị đón phiên bản mới sắp ra mắt.

Geely Việt Nam mới đây đã đăng tải hình ảnh nhá hàng cho mẫu xe điện cỡ nhỏ EX2 sắp ra mắt thị trường trong nước.

Theo những hình ảnh ban đầu, EX2 sở hữu thiết kế gọn gàng với nhiều đường nét bo tròn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ hoặc người dùng đô thị cần một mẫu xe điện nhỏ gọn.

Geely EX2 thuộc phân khúc xe điện đô thị phổ thông. Ảnh: Đại lý

Trước đó, một số đại lý cho biết mẫu xe này đã được đưa về trưng bày và có thể ra mắt vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, EX2 dự kiến được phân phối với hai phiên bản Pro và Max, giá tạm tính lần lượt khoảng 500 triệu và 550 triệu đồng.

Tuy vậy, những thông tin này hiện mới xuất phát từ phía đại lý và có thể thay đổi khi hãng công bố cấu hình và giá bán chính thức.

Bên cạnh EX2, một mẫu xe khác của Geely cũng đang rục rịch chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam là EX5 EM-i – phiên bản plug-in hybrid của dòng SUV Geely EX5 từng được mở bán từ năm ngoái.

Trước đó, một chiếc EX5 hybrid đã được đưa về Việt Nam và xuất hiện tại một số sự kiện trưng bày. Theo thông tin được công bố, mẫu SUV này thuộc phân khúc C nhưng sở hữu kích thước lớn hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng nhóm.

Geely EX5 EM-i đã có mặt tại Việt Nam nhưng chưa ra mắt chính thức. Ảnh: Đại lý

Điểm đáng chú ý nhất trên EX5 EM-i nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất khoảng 110 mã lực, kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống đạt khoảng 215 mã lực. Ở chế độ thuần điện, mẫu SUV này có thể di chuyển tối đa khoảng 200 km.

Theo phía đại lý, EX5 EM-i dự kiến được bán ra với 3 phiên bản. Mức giá tạm tính lần lượt là hơn 840 triệu, hơn 950 triệu và hơn 1 tỷ đồng.

Hồi tháng 9/2025, phía Tasco Auto công bố kế hoạch đưa thương hiệu xe thể thao Lotus về phân phối trong nước. Đến tháng 1/2026, đơn vị này cho biết những chiếc Lotus sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng dự kiến trong quý I/2026.

Một trong số đó sẽ là mẫu SUV điện thể thao Lotus Eletre. Mẫu xe này mới đây được bắt gặp trên xe chuyên chở tại Hà Nội.

Chiếc Lotus Eletre màu vàng vừa xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Chiếc xe này có logo "600" ở đuôi xe, hé lộ cấu hình hai mô-tơ điện cho tổng công suất 603 mã lực và 710 Nm mô-men xoắn. Tầm vận hành tối đa dự kiến của Eletre rơi vào khoảng 600 km/lần sạc nhờ viên pin 111 kWh.

Hiện Tasco Auto chưa đưa ra thông tin về cấu hình cũng như thời gian ra mắt cụ thể của thương hiệu Lotus. Tại Việt Nam, Lotus Eletre sẽ cạnh tranh trực tiếp với loạt SUV điện hạng sang đến từ Đức như Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes-Benz EQE EV hay Porsche Macan EV.