Dân camping lựa chọn mẫu xe nào vừa tiện nghi, vừa “cân” được đèo núi?

Với không gian rộng rãi, nội thất tiện nghi và khả năng cung cấp điện ổn định, VinFast VF 8 được nhiều người dùng đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến camping.

“Đi camping trên xe mà tiện nghi như ở nhà”

“VinFast VF 8 Plus không chỉ là một chiếc xe điện đô thị mà còn là bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến đi xa, đặc biệt là hoạt động car camping”, reviewer Gà Tổng từ kênh GenZ Việt nhận xét về mẫu D-SUV của VinFast.

Trong một video trải nghiệm car camping bên hồ Trị An, nam reviewer đã lựa chọn VinFast VF 8 làm phương tiện đồng hành cho chuyến đi cuối tuần. Thay vì dựng lều như những chuyến cắm trại thông thường, phần lớn sinh hoạt của anh – từ nghỉ ngơi, giải trí cho tới sạc các thiết bị công nghệ – đều diễn ra ngay bên trong chiếc SUV điện.

Theo chia sẻ của Gà Tổng, yếu tố đầu tiên khiến VF 8 phù hợp với hình thức du lịch này chính là không gian. “Để có được những trải nghiệm tốt nhất trong một chuyến car camping thì chiếc xe đó phải đáp ứng thực sự tốt về mặt không gian”, anh nhấn mạnh.

Một trong những điểm anh đánh giá cao trên VF 8 là khoang chứa đồ phía trước. Nhờ cấu trúc xe điện không có động cơ đốt trong ở đầu xe, khu vực này có thể tận dụng như một khoang chứa riêng biệt.

“Mọi người có mang theo những thực phẩm tươi sống như tôm cá, thịt tươi… để tối làm tiệc barbecue có thể bỏ ở khoang trước như thế này, vô cùng hợp lý”, anh nói.

Khoang hành lý phía sau của mẫu SUV cỡ D này cũng được đánh giá rộng rãi. Theo reviewer Gà Tổng, toàn bộ balo, thiết bị quay phim và đồ camping của cả nhóm đều có thể sắp xếp gọn gàng trong xe, thậm chí vẫn còn dư không gian để chứa thêm một vài chiếc balo khác.

Bên cạnh đó, nhờ hàng ghế sau có thể gập phẳng, cabin của VF 8 dễ dàng được biến thành khu vực nghỉ ngơi tiện lợi ngay bên trong xe, mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

“Gập hàng ghế sau, kết hợp với đẩy hai ghế trước lên để làm chỗ ngủ thì nằm trong xe để chill thôi cũng đã cảm thấy rất là đã rồi”, anh hào hứng chia sẻ.

Các tiện nghi bên trong xe cũng góp phần mang lại trải nghiệm camping thoải mái hơn. Ở khu vực hàng ghế sau, hệ thống điều hòa được tích hợp các cổng sạc, bao gồm cả cổng USB-C công suất 90 W, cho phép sạc nhiều thiết bị điện tử như laptop, điện thoại hay các phụ kiện công nghệ khác. Nhờ đó, người dùng vẫn có thể làm việc, giải trí hoặc sử dụng thiết bị cá nhân một cách thuận tiện ngay trong xe.

Điểm khiến reviewer đặc biệt ấn tượng là chế độ Cắm trại – tính năng cho phép xe duy trì hệ thống điện và điều hòa như một nguồn năng lượng di động. Trong thử nghiệm thực tế của anh, sau gần 15 giờ sử dụng liên tục, bao gồm bật điều hòa suốt đêm, duy trì ở 18-19 độ C, gió ở mức 3-4 và sạc các thiết bị như laptop, flycam, điện thoại hay đèn, lượng pin tiêu hao chỉ là 33%.

Sức mạnh vận hành vượt trội, thoải mái “lên rừng xuống biển”

Bên cạnh những tiện ích phù hợp cho hoạt động car camping, VinFast VF 8 còn được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ – yếu tố đặc biệt quan trọng với các hành trình dài.

Trong chuyến đi tới khu camping ven hồ Trị An, reviewer Gà Tổng cho biết quãng đường di chuyển chủ yếu là quốc lộ và các tuyến đường tỉnh với mật độ xe khá đông. Tuy vậy, chiếc SUV điện vẫn mang lại cảm giác lái linh hoạt nhờ khả năng tăng tốc tức thì đặc trưng của động cơ điện.

Đánh giá này cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều người dùng và chuyên gia trong lĩnh vực ô tô. Trong chuyến đi tới Michi Camp (Hữu Lũng, Lạng Sơn), chuyên gia Trịnh Lê Hùng từ kênh Autodaily cho rằng VF 8 không chỉ mang lại trải nghiệm lái thể thao, mà còn giúp việc xử lý tình huống trên đường trở nên an toàn hơn.

“Khi vượt những xe siêu trường, siêu trọng, nhấn ga là vọt đi ngay, gần như không có độ trễ”, anh nhận xét.

Bên cạnh khả năng tăng tốc mạnh mẽ, VF 8 cũng duy trì sự ổn định trên nhiều dạng địa hình. Theo anh Lê Hùng, ở những đoạn lên dốc với tốc độ thấp, chiếc SUV điện vẫn vận hành êm ái, không xuất hiện hiện tượng giật cục hay “gào máy” như xe xăng, xe dầu. Còn trong những đoạn đổ dốc, hệ thống phanh tái sinh hỗ trợ kiểm soát tốc độ hiệu quả hơn, mang lại cảm giác an toàn cho người lái.

Không gian rộng rãi, tiện nghi thông minh và sức mạnh vận hành ấn tượng là những yếu tố đưa VinFast VF 8 trở thành lựa chọn hàng đầu của những người tìm kiếm một chiếc xe có thể đồng hành trong cả nhịp sống thường ngày lẫn những chuyến đi xa.

Đặc biệt, mẫu xe này đang có mức giá “dễ chịu” bậc nhất phân khúc, từ 1,019 tỷ đồng cho bản Eco và 1,199 tỷ đồng cho bản Plus. Khách hàng mua VF 8 trong giai đoạn hiện tại được hưởng ưu đãi trực tiếp 10% trên giá bán. Bên cạnh đó, chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng nhận xe ngay mà không cần vốn đối ứng, trả góp linh hoạt hàng tháng với lãi suất chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 10%).

Ngoài ra, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện còn được hưởng thêm ưu đãi 3% từ chương trình “Thu xăng – Đổi điện” do VinFast triển khai đến hết 31/03/2026. Cùng đó là chính sách sạc miễn phí tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), giúp chủ xe tối ưu chi phí trên từng km vận hành.