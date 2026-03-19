Nhiều lãnh đạo chủ chốt trúng cử đại biểu HĐND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ mới

TPO - Ủy ban Bầu cử TP. Cần Thơ vừa công bố danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong danh sách trúng cử có nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm, giám đốc các sở ngành, lãnh đạo trường đại học và bí thư cấp xã.

Trưa 19/3, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cử tri Thành phố đã bỏ phiếu bầu chọn 84 người trúng cử trong tổng số 140 ứng cử viên tham gia.

Trong danh sách trúng cử có lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm của thành phố, như: Ông Đồng Văn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy; bà Mã Thị Tươi - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; ông Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an Thành phố...

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trúng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, nhiều giám đốc sở cũng trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới, như ông Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Phạm Thị Phượng - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng; bà Hồ Thị Thanh Bạch - Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp; chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ...

Danh sách trúng cử còn có nhiều bí thư đảng ủy phường, xã và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, trường đại học, có thể kể tới như: Ông Trần Trung Tính - Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ; bà Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; ông Huỳnh Văn Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Tuyết Loan - Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Cần Thơ...

Ủy ban Bầu cử TP. Cần Thơ đánh giá, kỳ bầu cử năm nay, toàn Thành phố có hơn 2,8 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ gần 99,9%. Trong đó, 58/103 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.