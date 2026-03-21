Thanh niên chế ngự loài ong kịch độc, làm giàu trên núi cao

Ong đất (còn gọi là ong bắp cày) là loài côn trùng sống theo đàn, có tập tính làm tổ trong môi trường tự nhiên như bụi rậm, ven rừng hoặc dưới tán cây. Chúng có khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh và nguồn thức ăn chủ yếu là côn trùng như cào cào, châu chấu. Những năm gần đây, việc thuần hóa và nuôi ong đất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm chính là nhộng ong và ong giống, có giá trị thương mại lớn, đầu ra ổn định. Với chi phí đầu tư không quá cao, mô hình này giúp nhiều hộ dân, nhất là thanh niên vùng cao, tăng thu nhập, từng bước vươn lên phát triển kinh tế bền vững.