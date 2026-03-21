Thanh niên chế ngự loài ong kịch độc, làm giàu trên núi cao

TPO - Tại xã Púng Luông, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai và khu vực lân cận đang xuất hiện các mô hình nuôi ong đất (hay còn gọi là loài ong bắp cày) của đoàn viên thanh niên. Đây là loài ong hung dữ, kịch độc nhưng có giá trị kinh tế cao. Nhờ thuần thục về kỹ thuật và kiên trì, các "ông chủ trẻ" đã thành công, tạo thu nhập ổn định, mở ra hướng làm giàu bền vững.
Về nguồn thức ăn, cào cào là nguồn thức ăn chủ yếu, đóng vai trò quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng ong đất, đặc biệt trong mùa đông. Việc đảm bảo nguồn cào cào dồi dào, chất lượng không chỉ giúp ong duy trì sức khỏe mà còn góp phần nâng cao tỉ lệ sống và phát triển của đàn sau thời kỳ ngủ đông.
Ong đất (còn gọi là ong bắp cày) là loài côn trùng sống theo đàn, có tập tính làm tổ trong môi trường tự nhiên như bụi rậm, ven rừng hoặc dưới tán cây. Chúng có khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng nhanh và nguồn thức ăn chủ yếu là côn trùng như cào cào, châu chấu. Những năm gần đây, việc thuần hóa và nuôi ong đất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm chính là nhộng ong và ong giống, có giá trị thương mại lớn, đầu ra ổn định. Với chi phí đầu tư không quá cao, mô hình này giúp nhiều hộ dân, nhất là thanh niên vùng cao, tăng thu nhập, từng bước vươn lên phát triển kinh tế bền vững.