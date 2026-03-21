Thanh niên chuyển từ tham gia phong trào sang tạo ra giá trị cho xã hội

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với cán bộ Đoàn và đảng viên là sinh viên của Học viện.

Tham gia đối thoại có Bí thư Đảng ủy Học viện Trịnh Minh Thái; Phó Giám đốc phụ trách Học viện Hoàng Minh Tuấn và Phó Giám đốc Học viện Đặng Vũ Tùng.

Trở thành những "công dân số có bản lĩnh"

Diễn đàn có sự tham dự của 500 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu, đảng viên các chi bộ sinh viên trực thuộc Học viện, đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên, sinh viên toàn Học viện. Trước khi diễn ra Diễn đàn đã có hơn 300 câu hỏi, ý kiến, đề xuất từ sinh viên toàn Học viện.

Thông điệp xuyên suốt là: Sinh viên Học viện cần chuyển từ “tham gia phong trào” sang “tạo ra giá trị cho xã hội”, trở thành những “công dân số có bản lĩnh”, có năng lực dẫn dắt phong trào thanh niên trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Học viện nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn và tham gia đối thoại tại chương trình.

Nhiều câu hỏi được bạn trẻ gửi gắm đến lãnh đạo Học viện với mong muốn được tạo không gian, điều kiện tốt nhất để mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy tiềm năng sáng tạo, không chỉ học tập tốt mà còn tham gia các hoạt động phong trào, làm chủ khoa học công nghệ để được cống hiến, trưởng thành.

Trả lời câu hỏi về việc làm thế nào để sinh viên giữ vững bản lĩnh chính trị, không dao động trước các thông tin sai lệch trên không gian mạng, Bí thư Đảng ủy Trịnh Minh Thái nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực số và nhận thức để mỗi sinh viên biết tự bảo vệ, tăng “sức đề kháng” trước thông tin xấu độc.

.Theo TS. Minh Thái, kỹ năng số không chỉ giúp chọn lọc thông tin mà còn giúp nhận diện, phản biện những nội dung sai lệch. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đặc biệt trên không gian mạng, đa dạng hóa nội dung và cách thức tiếp cận.

“Tôi muốn nhấn mạnh một điều, bản lĩnh chính trị của thanh niên hôm nay không chỉ thể hiện trong đời sống thực mà còn được thể hiện rất rõ trên không gian mạng. Mỗi sinh viên Học viện cần trở thành một “công dân số có bản lĩnh”, biết chọn lọc thông tin, biết bảo vệ mình và quan trọng hơn là biết lan tỏa những giá trị đúng đắn, tích cực tới cộng đồng”, ông Thái nói.

Bí thư Đảng ủy Trịnh Minh Thái chia sẻ tại chương trình.

TS. Trịnh Minh Thái phân tích, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành động lực cốt lõi. Vì vậy, thanh niên không chỉ tham gia mà phải là lực lượng tiên phong, tạo ra giá trị mới cho xã hội.

Đối với sinh viên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam - nguồn cán bộ Đoàn trong tương lai - cần tập trung vào một số định hướng lớn: chuyển từ “tham gia phong trào” sang “tạo giá trị cho xã hội”; hình thành tư duy đổi mới sáng tạo gắn với năng lực số; trở thành những “công dân số có bản lĩnh”, có năng lực dẫn dắt phong trào thanh niên trong thời kỳ mới. Học viện gắn các hoạt động Đoàn với thực tiễn đào tạo, từ đó hình thành và thí điểm các mô hình chuyển đổi số ngay trong môi trường học tập.

Tạo hệ sinh thái học tập - nghiên cứu - trải nghiệm thực tiễn

Giải đáp băn khoăn về chủ trương để phong trào thanh niên thực sự xuất phát từ nhu cầu của sinh viên, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Hoàng Minh Tuấn khẳng định, lãnh đạo Học viện giữ vai trò định hướng thông qua các chủ trương, khung nội dung lớn hằng năm; sinh viên là chủ thể đề xuất, triển khai và lan tỏa các hoạt động. Đoàn Thanh niên sẽ đóng vai trò đồng hành, hỗ trợ.

Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Hoàng Minh Tuấn.



Học viện xây dựng cơ chế mở, trong đó sinh viên không chỉ tham gia mà thực sự trở thành người kiến tạo phong trào. Việc tăng cường đối thoại, lắng nghe nhu cầu; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội; cùng với tạo điều kiện thí điểm, hỗ trợ nguồn lực và nhân rộng các mô hình hiệu quả sẽ góp phần làm cho phong trào thanh niên trở nên thiết thực, sát nhu cầu và giàu tính sáng tạo hơn.

Trao đổi tại đối thoại, Phó Giám đốc Học viện Đặng Vũ Tùng nhấn mạnh, với đặc thù là “trường Đoàn”, sinh viên Học viện không chỉ học tập mà còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động phong trào. Vì vậy, Học viện luôn gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ đào tạo, đồng hành với đoàn viên, sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Đặng Vũ Tùng.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng luôn được chú trọng. Thông qua các hoạt động Đoàn, sinh viên được rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, ý thức trách nhiệm xã hội, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tổ chức Đoàn.

Các chương trình tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng và sinh hoạt chính trị - tư tưởng đã góp phần giúp sinh viên trưởng thành, trở thành những cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực và tinh thần cống hiến.

Học viện tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với các khoa, phòng, ban nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện toàn diện, phát huy tối đa vai trò của tổ chức Đoàn trong nhà trường.

“Định hướng của Đảng ủy là tạo ra một hệ sinh thái học tập - nghiên cứu - trải nghiệm thực tiễn toàn diện. Sinh viên được tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác xã hội và phong trào thanh niên. Qua đó, sinh viên Học viện không chỉ phát triển về tri thức mà còn trưởng thành về kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội”, ông Tùng nói.

Bạn trẻ tham gia hiến kế tại chương trình.

Phát biểu gửi gắm tới sinh viên Học viện, ông Trịnh Minh Thái cho biết, thời gian tới, Học viện tiếp tục tổ chức nhiều diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt học thuật và các buổi trao đổi chuyên đề, nhằm tạo thêm cơ hội để lãnh đạo và sinh viên cùng chia sẻ, thảo luận và lắng nghe lẫn nhau.