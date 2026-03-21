Đỗ bán tải chắn đường, chủ xe thản nhiên ngồi hiên nhà nói ‘lùi xe mà đi’

TPO - Xe bán tải đỗ chắn kín ngõ khiến các phương tiện không thể đi qua, dù được đề nghị di chuyển, chủ xe vẫn thản nhiên ngồi hiên nhà, thậm chí nói 'lùi xe mà đi'.

Ngày 21/3, lãnh đạo Công an xã Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đang xác minh vụ việc một tài xế xe bán tải đỗ xe chắn ngang lối đi, gây cản trở giao thông, được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, xe bán tải mang BKS 37C-136.xx đỗ giữa lòng đường tại khu vực khối 12, xã Quỳ Hợp vào chiều 20/3, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Khi một người phụ nữ điều khiển ô tô con không thể đi qua và nhờ hỗ trợ, chủ xe bán tải được cho là không hợp tác, nhiều lần từ chối di chuyển với lý do “đang bận”, thậm chí có lời lẽ thách thức.

Xe bán tải đỗ chắn đường ở xã Quỳ Hợp, Nghệ An.

Người dân cho biết phải vào tận nhà đề nghị nhưng chủ xe vẫn thờ ơ, ngồi ở hiên nhà, nói 'lùi xe mà đi'.

“Tôi phải vào tận nhà để nhờ chủ xe đánh xe đi chỗ khác cho có lối ra. Nhưng người này ngồi gác chân, nói tôi tự lùi xe đi đường khác vì đang bận việc; thậm chí còn có lời lẽ thách thức, bảo tôi tự tìm cách mà đi”, người dân phản ánh.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước hành vi dừng, đỗ xe thiếu ý thức và thái độ bị cho là kém văn minh của người lái xe.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ.