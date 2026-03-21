Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thi tuyển kiến trúc cầu vượt sông Hương: Mức thưởng lên tới nửa tỷ đồng

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TP. Huế tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu 2.200 tỷ đồng vượt sông Hương và đi qua cồn Hến, với giải nhất lên tới 500 triệu đồng.

Ngày 21/3, thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt nhiệm vụ thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt sông Hương qua cồn Hến cùng đường dẫn hai đầu cầu, nối phường Vỹ Dạ và phường Phú Xuân.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 2,76km, mặt cắt ngang 26m. Điểm đầu tại nút giao Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ), điểm cuối tại nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồ Quý Ly nối dài (phường Phú Xuân). Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, giảm tải cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển đô thị hai bờ sông Hương.

con-hen.jpg
Toàn cảnh cồn Hến nằm giữa sông Hương - khu vực dự kiến xây dựng cầu vượt hơn 2.200 tỷ đồng nhằm kết nối hai bờ đô thị Huế.

Phạm vi nghiên cứu thi tuyển dài khoảng 1,75km, diện tích 12,5ha, với tổng mức đầu tư phần này khoảng 1.400 tỷ đồng. Cầu được thiết kế bảo đảm tĩnh không thông thuyền rộng tối thiểu 40m, cao 7m, không ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền du lịch trên sông.

Theo yêu cầu đặt ra, phương án kiến trúc phải hiện đại, có bản sắc riêng, hài hòa với cảnh quan đặc trưng của sông Hương và không trùng lặp với các thiết kế cầu trong và ngoài nước. Đặc biệt, công trình cần tạo điểm nhấn về kiến trúc, trong đó chú trọng giải pháp chiếu sáng nghệ thuật để trở thành điểm nhấn cảnh quan về đêm, góp phần phát triển du lịch.

Các đơn vị tham gia phải trình bày đầy đủ hồ sơ gồm thuyết minh, bản vẽ phối cảnh ngày và đêm, mô hình hoặc video, đồng thời khái toán tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế. Hội đồng thi tuyển sẽ lựa chọn ít nhất 3 phương án xuất sắc dựa trên các tiêu chí về tổ chức giao thông, hình thức kiến trúc và giải pháp kỹ thuật.

Đáng chú ý, để thu hút các ý tưởng chất lượng, TP. Huế công bố mức thưởng gồm 1 giải nhất 500 triệu đồng, 1 giải nhì 100 triệu đồng và 1 giải ba 10 triệu đồng.

Theo kế hoạch, cuối tháng 4/2026, hội đồng thi tuyển sẽ chấm chọn phương án, tháng 5 lấy ý kiến cộng đồng và hoàn thiện trước khi công bố kết quả, trao giải vào cuối tháng 5/2026. Dự án cầu vượt sông Hương qua cồn Hến cùng đường dẫn hai đầu cầu dự kiến triển khai trong khoảng 4 năm, chia làm hai giai đoạn gồm xây dựng đường dẫn, giải phóng mặt bằng và thi công cầu chính.

#thi tuyển #mức thưởng #UBND TP. Huế #phương án #kiến trúc #cầu vượt #sông Hương #cồn Hến #phường Phú Xuân #công bố

