Nhóm người cầm mã tấu hỗn chiến trong mỏ đá

Hương Chi
TPO - Người đàn ông bị nhóm người cầm mã tấu đuổi chém tại khu vực bãi đá ở TPHCM. Công an địa phương đang vào cuộc điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Video diễn biến vụ việc.

Ngày 21/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhóm người có lời qua tiếng lại, thách thức nhau. Sau đó, người đàn ông bị nhóm cầm mã tấu đuổi chém.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào ngày 20/3 tại khu vực bãi đá trên địa bàn xã Thường Tân (TPHCM). Nạn nhân bị chém là ông D.V.K. (42 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Ngay sau khi nắm được vụ việc, công an xã Thường Tân đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ngày 21/3, lực lượng chức năng đã xác định được 4 đối tượng có liên quan và đưa những người này về trụ sở lấy lời khai.

Các đối tượng dùng hung khí hỗn chiến trong khu vực bãi đá. Ảnh: cắt từ clip.

Bước đầu xác định do mâu thuẫn trong quá trình đưa xe ben vào khu vực bãi đá, 4 người mang theo hung khí vào khu vực bãi đá tìm ông K. Sau khi cự cãi, nhóm này đuổi đánh ông K. nên nạn nhân cầm hung khí chống trả. Trong lúc hỗn chiến, hai người bị vấp ngã nên bị ông K. lao đến tấn công gây thương tích.

Ngay khi nắm thông tin, công an xã Thường Tân đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera, truy xét đối tượng liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

#hỗn chiến #TPHCM #mã tấu #bãi đá #công an #xã Thường Tân #đối tượng

