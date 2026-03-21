Hà Tĩnh: Bị phạt hơn 62 triệu đồng vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

TPO - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với V.H.S. (SN 2002, trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí) do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Trước đó vào ngày 5/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026. Tuy nhiên, S. vắng mặt. Lãnh đạo địa phương đến làm việc song thanh niên không có mặt ở nhà.

Năm 2026, Hà Tĩnh được giao tuyển chọn 1.690 công dân nhập ngũ, trong đó 1.400 chỉ tiêu quân đội và 290 công an.

Lực lượng chức năng yêu cầu V.H.S. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Khi quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định 37/2022, hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ có thể bị phạt từ 50 đến 75 triệu đồng.