Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Việt Nam. Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ thông qua các cơ chế đột phá...

Phòng ngừa từ sớm, bảo vệ từ xa

Ngày 21/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ I năm 2026 của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

Tham dự phiên họp có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực; các Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện các doanh nghiệp công nghệ, hiệp hội về an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và bám sát, chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng lưu ý, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu, không thể tách rời trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Lãnh đạo Chính phủ đúc rút phương châm hành động thời gian tới với 28 chữ: Nâng tầm nhận thức - Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo vệ từ xa - Ứng phó hiệu quả - Hiệp đồng chặt chẽ - Giữ vững chủ quyền.

Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu quan trọng: Ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm mạng; bảo vệ vững chắc an toàn, an ninh mạng, an dân; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và sự bình yên của nhân dân.

Xây dựng đội ngũ chuyên gia tinh nhuệ

Trên cơ sở đó, Thủ tướng chỉ đạo tập trung triển khai sáu nhóm nhiệm vụ. Trong đó, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh mạng là trọng yếu, thường xuyên, cấp bách trong tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, người dân, doanh nghiệp.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời, kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở, khẩn trương kiện toàn tổ chức Tiểu ban an ninh mạng các bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ chế điều phối và hiệp đồng ứng phó an ninh mạng giữa cơ quan.

Thủ tướng cũng lưu ý tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới. Trọng tâm với các nhiệm vụ như xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật An ninh dữ liệu, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Việt Nam. Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ thông qua các cơ chế đột phá; đầu tư có trọng điểm vào nghiên cứu và phát triển để hình thành ngành công nghiệp an ninh mạng với phương châm "làm thật, kết quả thật"…

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban tại các bộ, ngành, địa phương ngay trong tháng 4/2026 phải xây dựng và ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch hoạt động năm 2026, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện...