Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia ra mắt Chi hội phía Nam

TPO - Chi hội An ninh mạng Quốc gia phía Nam được thành lập để tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, lực lượng chuyên trách, chuyên gia, các cơ sở đào tạo, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt góp phần củng cố nền tảng bảo vệ không gian mạng, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển của TPHCM.

Chiều 8/12, tại TPHCM, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) tổ chức lễ ra mắt Chi hội phía Nam và Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ đầu tiên (2026 - 2030).

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cho biết, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia được thành lập hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường số an toàn, nhân văn, đáng tin cậy. Đồng thời, NCA thúc đẩy công nghiệp an ninh mạng trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quốc gia để thúc đẩy phát triển.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh (trái) - nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, giữ chức vụ Chi hội trưởng.

“Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Lương Tâm Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội NCA, dù mới thành lập chưa đầy 2 năm, hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động thực chất và hiệu quả”, Trung tướng Nguyễn Minh Chính nói.

Trong tháng 10/2025, NCA đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức thành công lễ mở màn và hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội. Sự kiện này đã khẳng định vị thế, uy tín và năng lực của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, địa bàn phía Nam là trung tâm hội tụ tiềm lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và sức mạnh kinh tế xã hội vượt trội. Khu vực này mở ra nhiều cơ hội bứt phá nhưng cũng đang đối mặt với những thách thức phức tạp của kỷ nguyên số.

Việc mở rộng hoạt động tại TPHCM giúp Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tăng cường vai trò “cánh tay nối dài” trong kiến tạo các chương trình, mô hình, giải pháp trọng điểm quốc gia. Đồng thời, NCA đồng hành cùng TPHCM và các tỉnh thành phía Nam trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, phát triển công nghiệp an ninh mạng và củng cố chủ quyền số một cách thực chất, sâu sắc và hiệu quả.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, trong định hướng phát triển, TPHCM xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đột phá phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt Chi hội phía Nam của NCA.

An ninh mạng có vai trò sống còn trong việc bảo vệ tài sản, dữ liệu và chủ quyền quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế số và chính quyền số. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TPHCM đang tập trung đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng số, mời gọi các tập đoàn lớn đầu tư trung tâm dữ liệu số.

“TPHCM cũng khuyến khích nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm an ninh mạng nhằm tăng cường sự chủ động về công nghệ, một trong những nỗ lực quan trọng là việc thành lập Chi hội An ninh mạng Quốc gia. Chi hội này được thành lập để tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, lực lượng chuyên trách, chuyên gia, các cơ sở đào tạo, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ”, ông Được nói.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố và trao quyết định thành lập Chi hội phía Nam, đồng thời bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - nguyên Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, giữ chức Chi hội trưởng phía Nam.