Một xã ở Hà Nội thu ngân sách đạt hơn 600% dự toán

TPO - Trong năm 2025, thu ngân sách của xã Ứng Hòa đạt 36,1 tỷ đồng, bằng 608% dự toán. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã đạt 100%.

Ngày 8/12, HĐND xã Ứng Hoà (Hà Nội) khóa I tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo báo cáo của UBND xã Ứng Hòa, trong năm 2025, xã hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch rất cao, ví như thu ngân sách năm 2025 của xã đạt 36,1 tỷ đồng (bằng 608% dự toán), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối liên vùng được đầu tư mạnh, gồm đường trục phát triển phía Nam, các tuyến 428, 426 và tuyến Cần Thơ - Xuân Quang... dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Tuyến đường trục phía Nam qua xã Ứng Hòa.

Các điểm nghẽn được cử tri và HĐND chỉ ra đã được tập trung xử lý và bước đầu tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được đẩy nhanh.

Trong năm 2026, xã đặt mục tiêu tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách, đẩy nhanh giải ngân và xây dựng kế hoạch đầu tư công có trọng điểm, phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học, kỹ thuật, liên kết chuỗi, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Làng số…

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Tiến Thiết đề nghị UBND xã, các ngành, đoàn thể sớm cụ thể hóa nghị quyết, triển khai ngay từ đầu năm 2026 theo hướng đồng bộ, hiệu quả, tiếp tục lắng nghe ý kiến cử tri, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng xã Ứng Hoà ngày càng phát triển.

Ngày 8/12, HĐND phường Yên Nghĩa đã tổ chức kỳ họp thứ tư, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Theo báo cáo, năm 2025 tổng thu ngân sách của phường ước đạt hơn 32,7 tỷ đồng (117,1% dự toán), giải ngân đầu tư công đạt gần 95% kế hoạch.

Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai được triển khai quyết liệt, thu thập và số hóa 11.010 hồ sơ. Bên cạnh đó, công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội qua địa bàn phường hoàn thành 100% diện tích.

Năm 2026, phường Yên Nghĩa đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, gồm tăng thu ngân sách 8-10%, duy trì 100% hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,9...

