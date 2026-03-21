'Vượt khó' bám biển khi giá nhiên liệu tăng cao

TPO - Giá nhiên liệu tăng cao nhưng những tàu cá công suất nhỏ, bè mảng của ngư dân vùng bãi ngang Thanh Hóa vẫn miệt mài bám biển, trúng các luồng cá gần bờ, có thêm nguồn thu nhập.
Mỗi chuyến biển bắt đầu từ 1-2h sáng và trở về lúc 8-9h sáng cùng ngày, giúp ngư dân thu về các loại cá trích, bề bề, tôm, cá thờn bơn...
Loài cá này thường được thương lái thu mua trực tiếp tại bến, tiêu thụ nhanh tại các chợ địa phương hoặc vận chuyển đi các tỉnh thành khác. Một phần sản lượng cũng được cung cấp cho các cơ sở chế biến nước mắm. Trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, việc đánh bắt gần bờ được xem là “phao cứu sinh” giúp ngư dân bãi ngang duy trì thu nhập.