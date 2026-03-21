'Vượt khó' bám biển khi giá nhiên liệu tăng cao

Phạm Trường

TPO - Giá nhiên liệu tăng cao nhưng những tàu cá công suất nhỏ, bè mảng của ngư dân vùng bãi ngang Thanh Hóa vẫn miệt mài bám biển, trúng các luồng cá gần bờ, có thêm nguồn thu nhập.

Clip: Ngư dân Thanh Hóa kiên trì bám biển dù giá nhiên liệu tăng cao.
Những ngày này, dọc vùng bãi ngang tỉnh Thanh Hóa﻿, các thuyền công suất nhỏ và bè mảng của ngư dân vẫn duy trì những chuyến ra khơi đánh bắt hải sản.
Ngư dân cho biết, do giá nhiên liệu tăng cao nên việc sử dụng các tàu công suất nhỏ để đánh bắt gần bờ tại vùng lộng, cách bờ chừng 10-15 hải lý giúp giảm chi phí.
Mỗi chuyến biển bắt đầu từ 1-2h sáng và trở về lúc 8-9h sáng cùng ngày, giúp ngư dân thu về các loại cá trích, bề bề, tôm, cá thờn bơn...
“Chi phí nhiên liệu﻿ tăng cao nên mỗi chuyến đi biển phải tính toán kỹ lưỡng. Mỗi chuyến nếu đánh được vài tạ cá trích, cứ 1 tạ bán được 3,5 triệu đồng, trừ chi phí, anh em bạn thuyền chia nhau còn tạm ổn”, ông Lê Công Thuấn (xã Hoằng Thanh) cho hay.
Theo các ngư dân, từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng 4 âm lịch là mùa cá trích. Thời điểm này, đàn cá di chuyển thành đàn lớn, áp sát bờ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thuyền nhỏ khai thác. Nếu gặp may, mỗi chuyến biển có thể mang lại thu nhập vài triệu đồng, thậm chí cao hơn.
Từng mẻ cá trích tươi rói hiện được thu mua tại bến từ 35.000 - 40.000 đồng/kg.
Bà Hoàng Thị Thơm (xã Tiên Trang), một thương lái thu mua cá, cho biết đầu vụ sản lượng chưa nhiều nên chủ yếu lấy hàng bán trong ngày. Khi vào chính vụ, cá béo hơn, giá giảm, việc thu mua sẽ tăng mạnh để cung ứng ra thị trường.
Loài cá này thường được thương lái thu mua trực tiếp tại bến, tiêu thụ nhanh tại các chợ địa phương hoặc vận chuyển đi các tỉnh thành khác. Một phần sản lượng cũng được cung cấp cho các cơ sở chế biến nước mắm. Trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, việc đánh bắt gần bờ được xem là “phao cứu sinh” giúp ngư dân bãi ngang duy trì thu nhập.
Không khí nhộn nhịp trên các bến thuyền, bãi cát khi từng chiếc thuyền nhỏ mang hải sản tươi ngon vào bờ.
#ngư dân #chuyến biển #giá nhiên liệu #đánh bắt gần bờ #hải sản #Thanh Hóa

