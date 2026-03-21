Rao bán 'tài liệu ôn thi viên chức giáo dục' tỉnh Quảng Trị trên mạng

Hoàng Nam
TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị (GD&ĐT) vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh vào cuộc xác minh, xử lý tình trạng rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây hoang mang dư luận.

Ngày 21/3, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có văn bản gửi Công an tỉnh đề nghị xác minh, xử lý hoạt động rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục trên mạng xã hội.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm đăng tải thông tin rao bán “tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Trị”, kèm theo các lời quảng cáo, chào mời tham gia lớp ôn thi có thu phí.

Qua theo dõi, cơ quan chức năng nhận định các tài liệu này không phải là tài liệu chính thức liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2025–2026 của tỉnh.

Việc rao bán, tư vấn ôn thi khi chưa có thông tin chính thức có dấu hiệu lợi dụng tâm lý người dự tuyển để trục lợi, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng uy tín ngành giáo dục.

Để đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch của kỳ tuyển dụng, Sở GD&ĐT đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xác minh các tài khoản, tổ chức, cá nhân liên quan; làm rõ nguồn gốc tài liệu và phương thức hoạt động.

Trường hợp phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đặc biệt với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc lợi dụng không gian mạng để trục lợi.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo giáo viên và người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến tuyển dụng viên chức giáo dục.

#Sở GD&ĐT #tài liệu #thi tuyển viên chức giáo dục #lừa đảo #tài liệu ổn thi giả #Quảng Trị

