Đắk Lắk tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công viên chức ngoài tỉnh

Huỳnh Thủy
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu trước mắt tạm dừng tuyển dụng công chức, tiếp nhận công chức, viên chức ngoài tỉnh đến công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có văn bản triển khai thực hiện đồng bộ các quy định liên quan về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu trước mắt tạm dừng tuyển dụng công chức, tiếp nhận công chức, viên chức ngoài tỉnh (nằm ngoài biên chế thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) đến công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị tỉnh này. Đối với trường hợp đặc biệt, phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét cho ý kiến.

tp-1.jpg
Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đắk Phơi (Đắk Lắk) tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thống nhất thẩm quyền điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

Căn cứ nhu cầu, chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận cán bộ, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động thực hiện quy trình, quyết định điều động, tiếp nhận cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Các địa phương, đơn vị báo cáo việc điều động, tiếp nhận cán bộ về Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với khối Đảng, đoàn thể và Đảng ủy UBND tỉnh đối với khối chính quyền biết để theo dõi tình hình biến động về biên chế, cán bộ.

Đồng thời, báo cáo việc điều động, tiếp nhận cán bộ về Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với khối Đảng, đoàn thể và Đảng ủy UBND tỉnh đối với khối chính quyền biết để theo dõi tình hình biến động về biên chế, cán bộ.

Đảng ủy UBND tỉnh được giao nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh việc áp dụng các quy trình, quy định về công tác tổ chức cán bộ đảm bảo đồng bộ, thống nhất; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh, thực hiện việc điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối chính quyền theo đúng chủ trương nêu trên.

Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát biên chế các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu, triển khai thực hiện chủ trương điều động cán bộ từ xã, phường này sang xã, phường khác, từ tỉnh xuống xã, phường, từ cơ quan Đảng, đoàn thể sang cơ quan chính quyền và ngược lại, đảm bảo số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với việc phân bổ biên chế của tỉnh đảm bảo thẩm quyền, quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp, tham mưu, thực hiện rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, gắn với việc phân bổ biên chế trên toàn tỉnh cho phù hợp, đảm bảo hoạt động tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #tuyển dụng #công chức #quản lý #cán bộ #điều động

