Xã hội

Google News

Dự kiến chi hơn 3.800 tỷ đồng giải quyết chế độ cho cán bộ ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
TPO - Đắk Lắk dự kiến phê duyệt chế độ cho 3.278 đối tượng, với tổng kinh phí hơn 3.874 tỷ đồng trong năm 2025.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ với tổng số tiền gần 84,9 tỷ đồng.

Theo đó, 62 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, kinh phí thực hiện gần 72,9 tỷ đồng; 13 đối tượng nghỉ thôi việc với kinh phí gần 12 tỷ đồng.

tienphong-11111-4391.jpg
Các cán bộ ở Đắk Lắk nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024. Ảnh: Hà My

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm về đối tượng được phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác hồ sơ của đối tượng đề nghị.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2025 cho các địa phương theo quy định khi Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh kinh phí thực hiện Nghị định 178, Nghị định 67.

Theo Sở Tài chính Đắk Lắk, tổng số đối tượng thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178, Nghị định 67 dự kiến phê duyệt năm 2025 là 3.278 đối tượng, với tổng nhu cầu kinh phí dự kiến là hơn 3.874 tỷ đồng.

Cụ thể, 2.608 người đã có quyết định phê duyệt nghỉ chế độ, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.869 tỷ đồng. Trong đó 1.961 người đã được phê duyệt kinh phí 1.902 tỷ đồng. Số đối tượng dự kiến phát sinh mới là 670 người, dự kiến 1.005 tỷ đồng.

Tổng nguồn kinh phí của địa phương đã có là hơn 1.526 tỷ đồng, còn thiếu 2.348 tỷ đồng. Vừa qua UBND tỉnh đã có tờ trình đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí còn thiếu.

Huỳnh Thủy
