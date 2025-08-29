Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

9 Phó Giám đốc sở ở Cần Thơ nghỉ hưu trước tuổi

Nhật Huy
TPO - Ngày 29/8, UBND TP. Cần Thơ đã tổ chức trao quyết định cho 9 Phó Giám đốc sở nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và 67. Các cán bộ này sẽ chính thức nghỉ và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2025.

nghi-huu-4330.jpg
Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ trao quyết định cho các phó giám đốc sở nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đó, 9 Phó Giám đốc sở nghỉ hưu trước tuổi đợt này gồm: Ông Nguyễn Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Dương Vĩnh Hảo và bà Trần Hoài Phương, cùng là Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Đoàn Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

Ông Trần Quốc Thẻo - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Quách Hoàng Đẹp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Mã Chí Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Hữu Ái - Phó Giám đốc Sở Công Thương; và ông Phạm Nam Huân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo quyết định, các cán bộ trên sẽ chính thức nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2025.

Nhật Huy
