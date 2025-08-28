Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hàng loạt Phó giám đốc Sở ở Quảng Ngãi nghỉ hưu trước tuổi

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang vừa ký quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với 8 Phó giám đốc sở và một Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời điểm nghỉ từ 1/9/2025.

Ngày 28/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang vừa ký các quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi cho 8 Phó giám đốc Sở gồm: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương.

Cụ thể, tại Sở Tài chính, 4 Phó giám đốc gồm: ông Ngô Văn Dụng (SN 1967), ông Huỳnh Mười (SN 1968), ông Lê Văn Trung (SN 1969), và bà U Thị Thanh (SN 1972) được cho nghỉ hưu trước tuổi.

Sở Giáo dục và Đào tạo có 2 Phó giám đốc nghỉ hưu trước tuổi là bà Đinh Thị Lan (SN 1974), và ông Trần Sỹ (SN 1966).

Tại Sở Công Thương, bà Huỳnh Thị Tuyết Nga (SN 1973) và ông Nguyễn Đức Huy (SN 1969) cũng nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng ký quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với bà Huỳnh Thị Phương Hoa (SN 1972), Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

b7e21c4a531bd845810a.jpg
Ông Ngô Văn Dụng - Phó giám đốc Sở Tài chính là 1 trong 8 phó giám đốc sở ở Quảng Ngãi nhận quyết định nghỉ hưu đợt này.

Theo quyết định, tất cả các cán bộ trên sẽ chính thức nghỉ từ ngày 1/9/2025, được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 3 lãnh đạo và nguyên lãnh đạo trực thuộc.

Cụ thể ký quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn.

Ông Trần Hoàng Tuấn (SN 1967), có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 6/2021.

aaaaaaa.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn (bên phải) tham gia hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ 2024 lần thứ I tại tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Phong (SN 1965), nguyên Giám đốc Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) và ông Huỳnh Quốc Trung (SN 1971), Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi.

Cả 3 cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi trên được chính thức nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/9/2025.

Liên quan đến công tác cán bộ ở Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã bổ nhiệm ông Đỗ Văn Diệu - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Tịnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 5/9/2025 đến 5/9/2030.

Được biết, từ ngày 1/7 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt cho 1.242 trường hợp nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, 1.350 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng đã được giải quyết nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 154/2020 của Chính phủ.

Nguyễn Ngọc
#nghỉ hưu trước tuổi Quảng Ngãi #Phó giám đốc sở Quảng Ngãi #chính sách tinh giản biên chế #nghỉ hưu trước tuổi cán bộ #đổi mới tổ chức bộ máy hành chính #Chính sách nghỉ hưu sớm Quảng Ngãi #quyết định nghỉ hưu Quảng Ngãi 2025 #cải cách cán bộ công chức Quảng Ngãi #chương trình tinh gọn bộ máy nhà nước #quy trình nghỉ hưu trước tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục