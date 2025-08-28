Hàng loạt Phó giám đốc Sở ở Quảng Ngãi nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang vừa ký quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với 8 Phó giám đốc sở và một Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời điểm nghỉ từ 1/9/2025.

Ngày 28/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang vừa ký các quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi cho 8 Phó giám đốc Sở gồm: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương.

Cụ thể, tại Sở Tài chính, 4 Phó giám đốc gồm: ông Ngô Văn Dụng (SN 1967), ông Huỳnh Mười (SN 1968), ông Lê Văn Trung (SN 1969), và bà U Thị Thanh (SN 1972) được cho nghỉ hưu trước tuổi.

Sở Giáo dục và Đào tạo có 2 Phó giám đốc nghỉ hưu trước tuổi là bà Đinh Thị Lan (SN 1974), và ông Trần Sỹ (SN 1966).

Tại Sở Công Thương, bà Huỳnh Thị Tuyết Nga (SN 1973) và ông Nguyễn Đức Huy (SN 1969) cũng nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng ký quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với bà Huỳnh Thị Phương Hoa (SN 1972), Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Ngô Văn Dụng - Phó giám đốc Sở Tài chính là 1 trong 8 phó giám đốc sở ở Quảng Ngãi nhận quyết định nghỉ hưu đợt này.

Theo quyết định, tất cả các cán bộ trên sẽ chính thức nghỉ từ ngày 1/9/2025, được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 3 lãnh đạo và nguyên lãnh đạo trực thuộc.

Cụ thể ký quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn.

Ông Trần Hoàng Tuấn (SN 1967), có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 6/2021.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn (bên phải) tham gia hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ 2024 lần thứ I tại tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Phong (SN 1965), nguyên Giám đốc Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) và ông Huỳnh Quốc Trung (SN 1971), Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi.

Cả 3 cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi trên được chính thức nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/9/2025.

Liên quan đến công tác cán bộ ở Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã bổ nhiệm ông Đỗ Văn Diệu - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Tịnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 5/9/2025 đến 5/9/2030.

Được biết, từ ngày 1/7 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt cho 1.242 trường hợp nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, 1.350 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng đã được giải quyết nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 154/2020 của Chính phủ.