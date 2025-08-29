Nhiều lãnh đạo diện Tỉnh uỷ Cà Mau, Đắk Lắk quản lý xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất để 15 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quản lý nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo nguyện vọng hưởng chính sách, chế độ.

Ngày 29/8, nguồn tin của PV Tiền Phong, Tỉnh ủy Cà Mau vừa có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chính sách cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất để 15 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quản lý nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo nguyện vọng hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Cụ thể, các phó giám đốc cấp sở và tương đương như: Ông Lưu Hoàng Ly (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau), bà Phan Thị Thu Oanh (Phó Giám đốc Sở Công Thương), ông Phạm Văn Tùng (Phó Giám đốc Sở Y tế); ông Dương Hồng Tân (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu cũ).

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau được thống nhất nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo nguyện vọng.

Bà Bùi Thanh Nguyên (Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau, nguyên là chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũ), ông Nguyễn Thành Niệm, bà Quách Kiều Mai (Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo), ông Huỳnh Hoàng Anh (Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau).

Ngoài lãnh đạo cấp sở còn có lãnh đạo ban đảng và các ban quản lý gồm: ông Lê Minh Ý (Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau), ông Vương Tuấn Tài và ông Võ Thanh Hùng (lần lượt là Trưởng và Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu), ông Trần Văn Lành (Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau)…

19 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk quản lý nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 29/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Theo đó có 19 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ. Trong đó, có 2 Tỉnh ủy viên gồm: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Ngọc Tuyên và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tô Thị Tâm.

Cũng nghỉ hưu đợt này có 11 cán bộ giữ cương vị lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương gồm ông Lê Nam Cao và đồng chí Đỗ Trọng Danh đều là Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Đại Huế; Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lương Văn Trương;

Hai Ủy viên UBKT Tỉnh ủy gồm Võ Mộng Lý và Y Duen Niê; Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh kiêm Trưởng ban Công tác Công đoàn, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Ngọc Hoa;

Hai Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk gồm ông Lê Quang Ánh và bà Phạm Thị Minh Nguyệt; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Jăn Buôn Krông; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Pắc Trần Quốc Vĩnh.

Cùng nghỉ hưu đợt này còn có 6 nguyên lãnh đạo các hội, đoàn thể tỉnh gồm: Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên Nguyễn Văn Khoa; nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Tịnh...

Các cán bộ nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Hà My

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Thượng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong suốt thời gian công tác.

Ông Nguyễn Thượng Hải mong muốn sau khi nghỉ công tác, các cán bộ này tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ mối liên hệ mật thiết với địa phương, đơn vị nơi cư trú; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ trẻ noi theo.