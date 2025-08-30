Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sửa quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Trung ương, Bộ Chính trị quản lý

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đồng ý với nội dung, sửa đổi và ban hành 2 quy định mới, trong đó có Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp (thay Quy định số 89-QĐ/TW và Quy định số 214-QĐ/TW).

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có công văn số 17193-CV/VPTW thông báo kết luận phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 29/8/2025 về sửa đổi, bổ sung các Quy định số 89-QĐ/TW; số 214-QĐ/TW; số 124-QĐ/TW.

Theo công văn, tại phiên họp ngày 29/8, sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các Quy định: số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017; số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020; số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ nói chung, trong đó có các quy định về tiêu chuẩn chức danh và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ hiện nay, nhất là về đánh giá cán bộ.

tw12f.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đồng ý với nội dung, sửa đổi và ban hành 2 Quy định mới:

Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp (thay Quy định số 89-QĐ/TW và Quy định số 214-QĐ/TW).

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (thay Quy định số 124-QĐ/TW).

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; rà soát kỹ lưỡng các văn bản, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; trình Thường trực Ban Bí thư ký ban hành 2 Quy định này trong tháng 8/2025 để triển khai thực hiện. Đồng thời, theo dõi sát quá trình triển khai, kịp thời phát hiện những bất cập và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trường Phong
#Bộ Chính trị #Ban Bí thư #Quy định về tiêu chuẩn cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục