Sở Nội vụ Quảng Bình nói về trường hợp viên chức 14 năm công tác không có quyết định tuyển dụng

TPO - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cho rằng, bà Nguyễn Thị Huyền My (sinh năm 1986) đã được tuyển dụng đúng quy trình nên đương nhiên là viên chức mà không cần quyết định tuyển dụng.

Ngày 7/5, Sở Nội vụ Quảng Bình có công văn phúc đáp đến UBND huyện Quảng Trạch và bà Nguyễn Thị Huyền My về việc về xử lý trường hợp viên chức không có quyết định tuyển dụng.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cho rằng: Bà Nguyễn Thị Huyền My tham gia tuyển dụng viên chức tại Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Quảng Trạch và đã được UBND huyện công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 8/3/2011.

Sau khi hết thời gian tập sự, ngày 13/8/2012, UBND huyện Quảng Trạch đã có Quyết định số 3403/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương viên chức đối với bà Nguyễn Thị Huyền My.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, việc tuyển dụng bà Nguyễn Thị Huyền My đã được UBND huyện Quảng Trạch thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nên không phải bổ sung quyết định tuyển dụng như đề nghị của bà Nguyễn Thị Huyền My.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, sau 14 năm công tác, bà Nguyễn Thị Huyền My có nguyện vọng chuyển công tác từ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Quảng Trạch đến Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ đơn vị mới phát hiện trong hồ sơ viên chức của bà My không có quyết định tuyển dụng viên chức của UBND huyện Quảng Trạch nên không tiếp nhận.

Trước sự việc này, bà Nguyễn Thị Huyền My đã có đơn gửi đến UBND huyện Quảng Trạch. Qua rà soát, UBND huyện Quảng Trạch nhận thấy quy trình, thủ tục tuyển dụng bảo đảm theo quy định, nhưng hồ sơ không có quyết định tuyển dụng viên chức đối với bà My. Vì đây là trường hợp hi hữu nên UBND huyện Quảng Trạch đã có công văn hỏi Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về hướng xử lý.