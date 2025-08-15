TPHCM tổ chức thi để tuyển gần 6.400 giáo viên

TPO - TPHCM sẽ tổ chức thi thực hành nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng để tuyển dụng gần 6.400 giáo viên các cấp cho năm học 2025-2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa thông báo về việc tuyển dụng gần 6.400 giáo viên các cấp cho năm học 2025-2026.

Trong đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT cần tuyển 671 giáo viên và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND phường, xã và đặc khu cần tuyển 5.726 giáo viên (bậc mầm non cần tuyển 615 chỉ tiêu, tiểu học cần 2.040 chỉ tiêu, THCS cần 3.071 chỉ tiêu).

Giám thị hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi vào trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

Để tuyển dụng, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ sử dụng hình thức xét tuyển gồm 2 vòng.

Vòng 1, kiểm tra điều kiện dự tuyển phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2, các ứng viên sẽ thi thực hành với nội dung kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi tối đa 30 phút/thí sinh (bao gồm không quá 15 phút chuẩn bị).

Theo kế hoạch, vòng 2 thi thực hành sẽ được tổ chức từ ngày 22/9 đến 25/9; từ 25/9 đến 27/9 sẽ thông báo kết quả trúng tuyển.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, việc tuyển dụng đảm bảo công khai, minh bạch cũng như đảm bảo tính cạnh tranh. Những trường hợp được tuyển chọn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực theo yêu cầu.

Để tham gia dự tuyển, từ nay đến 12/9, ứng viên đăng ký trực tuyến tại https://tuyendung.hcm.edu.vn. Sau đó ứng viên nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận sau hoặc gửi đến địa chỉ:

Đối với các đơn vị trên địa bàn khu vực 1, gửi đến số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TPHCM.

Đối với các đơn vị trên địa bàn khu vực 2, gửi đến số 99 đường Lê Hồng Phong nối dài, khu 1, phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Đối với các đơn vị trên địa bàn khu vực 3, gửi đến Trung tâm hành chính công, số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TPHCM.