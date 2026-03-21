Sông Đà cạn nước, cát trắng lộ ra: Cảnh đẹp hiếm thấy, nỗi lo hiện hữu

Viết Hà

TPO - Mực nước sông Đà xuống thấp kỷ lục trong nhiều năm, để lộ những dải cát trải dài giữa lòng sông. Tuy nhiên, phía sau bức tranh ấn tượng ấy là những hệ lụy...

Toàn cảnh những dải cát đẹp lạ, trải dài giữa lòng sông Đà mùa nước cạn.
Trong thời gian qua, trên sông Đà từ phường Hòa Bình đến xã Tu Vũ (tỉnh Phú Thọ), mực nước giảm sâu rõ rệt. Nhiều đoạn sông dòng chảy bị thu hẹp, nhô lên những bãi cát﻿ kéo dài, tạo nên khung cảnh đẹp lạ.
Tại nhiều đoạn sông từng là điểm ngập sâu, nay lộ rõ đáy. Nước trong xanh, có thể nhìn thấu đáy sông. Không ít khu vực, người dân có thể lội qua. Đây là điều hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.
Sự thay đổi bất thường của mực nước sông khiến người dân địa phương không khỏi bất ngờ, lo lắng. Ông Bùi Hồng Điệp (phường Hòa Bình) cho biết, hơn chục năm sinh sống ở đây nhưng chưa từng chứng kiến tình trạng nước sông như hiện nay. Đáng chú ý, hiện tượng này đã kéo dài nhiều tháng.
“Có đoạn bãi cát trắng xóa trải dài như bãi biển. Nhiều người còn ra đó vui chơi”, ông Điệp chia sẻ.
Mực nước sông Đà xuống thấp gây áp lực lên hoạt động vận tải thủy﻿. Các phương tiện chở hàng buộc phải giảm tải, điều chỉnh luồng tuyến để tránh mắc cạn. Nguy cơ mất an toàn giao thông thủy gia tăng.
Anh Nguyễn Quang Hưng, lái tàu chở hàng trên sông Đà, cho biết việc di chuyển trên sông hiện khó khăn hơn nhiều, chỉ sơ suất là tàu mắc cạn﻿ ngay. Thực tế đã có không ít tàu chở cát bị mắc cạn, phải nhờ phương tiện khác lai dắt mới thoát ra được.
Đối với người dân ven sông, hoạt động đánh bắt thủy sản bị gián đoạn, nguồn lợi thủy sản﻿ giảm sút.
Bà Trần Thị Sâm, ngư dân trên sông Đà cho biết, nước xuống thấp khiến việc đánh bắt cá gặp khó, thu nhập gia đình giảm sút.
Theo người dân, các cơ quan chức năng cần theo dõi sát diễn biến, đánh giá đầy đủ nguyên nhân, từ yếu tố khí hậu﻿, thủy văn đến tác động điều tiết nguồn nước.
