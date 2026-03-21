Miền Bắc chuyển mưa nhỏ, nền nhiệt giảm

TPO - Sáng và đêm nay (21/3), miền Bắc có thể xuất hiện các đợt mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời tạnh ráo, nhiệt độ giảm 2-3 so với hôm qua, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ ngày và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Hà Nội có thể xuất hiện mưa nhỏ trong sáng và đêm nay.

Dự báo ngày mai (22/3), miền Bắc sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, riêng vùng núi tiếp tục có mưa dông rải rác.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía nam có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Những ngày tới, khu vực miền Trung tiếp tục hửng nắng, ít mưa.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo từ mai (22/3), khu vực Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc #thời tiết miền Bắc

