Hà Nội: Giải tỏa chợ cóc tồn tại hàng chục năm tại khu vực giáp ranh hai phường

TPO - Lực lượng chức năng 2 phường đã giải tỏa dứt điểm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát tại ngõ 64, 66 Kim Giang. Chợ cóc này tồn tại hàng chục năm, thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Định Công và Khương Đình.

Ngày 20/3, UBND phường Khương Đình phối hợp với phường Định Công ra quân giải tỏa chợ cóc, hàng chục ki-ốt, công trình và điểm kinh doanh tự phát tại khu vực ngõ 64, 66 đường Kim Giang (khu vực giáp ranh giữa 2 phường).

Theo UBND phường Khương Đình, khu vực chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát tại ngõ 64, 66 Kim Giang đã tồn tại hàng chục năm. Các tiểu thương buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Lực lượng chức năng 2 phường giải tỏa chợ cóc, chợ tạm tại ngõ 64, 66 Kim Giang

Từ đầu năm 2026, UBND phường Khương Đình và Định Công đã tổ chức làm việc với các hộ kinh doanh để xác minh nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, đồng thời tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ công trình, di dời tài sản. Các thông báo giải tỏa cũng được gửi trực tiếp đến từng cá nhân, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều hộ không tự nguyện tháo dỡ công trình.

Ngày 20/3, các lực lượng chức năng của 2 phường đã tổ chức giải tỏa, tháo dỡ toàn bộ các ki-ốt, công trình, vật kiến trúc vi phạm trên đất công.

Sau khi giải tỏa, các phường phân công chốt trực, kiểm soát khu vực, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trái phép. Công an phường cũng chủ động nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi cản trở, chống đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo sinh kế cho các tiểu thương, các phường đã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh vào các chợ dân sinh trên địa bàn như chợ Khương Đình, chợ Kim Giang.

Theo UBND TP. Hà Nội, qua rà soát, toàn thành phố có 231 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc 52 xã, phường. Thành phố đã đặt ra kế hoạch xử lý dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.

Theo lộ trình, đến 30/6/2026 thành phố sẽ hoàn tất công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.