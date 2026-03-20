Từ đêm nay, vùng núi Bắc Bộ chuyển mưa dông

TPO - Hôm nay (20/3), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết sáng nhiều mây, trưa chiều trời nắng, trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Từ đêm nay, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đồng bằng Bắc Bộ mưa vài nơi. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng vùng núi và trung du đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Từ đêm nay, vùng núi Bắc Bộ chuyển mưa dông. Ảnh minh hoạ.

Dự báo ngày mai (21/3), khu vực đồng bằng sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhưng nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm nay, khu vực vùng núi tiếp tục có mưa dông rải rác.

Thanh Hóa đến Huế sáng nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực miền Trung ít mưa, ngày nắng.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ ngày mai 21/3, Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.