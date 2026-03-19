Tước bằng lái tài xế chở nhóm người ăn uống trên thùng xe bán tải gây xôn xao TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Dù vụ việc xảy ra từ đầu năm 2023 song khi video clip lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng tại TPHCM đã vào cuộc kiểm tra và tiến hành xử lý vi phạm của các cá nhân liên quan.

Clip vụ việc.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 19/3, một đoạn video clip ghi lại cảnh nhóm người ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải đang lưu thông trên đường gây xôn xao dư luận tại TPHCM.

Cùng ngày, Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đã mời những người liên quan lên làm việc, lập biên bản và xử lý vi phạm đối với tài xế.

CSGT làm việc với nhóm người liên quan trong clip.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 18h45 ngày 28/2/2023 trên đường Hậu Giang, đoạn trước nhà số 178A (phường Bình Tây). Tài xế L.K.H. điều khiển xe bán tải chở 4 người trên thùng xe phía sau và để nhóm này bày bàn ghế ăn uống như trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm. Chủ phương tiện cũng xác nhận đã cho mượn xe vào thời điểm xảy ra vụ việc. Đáng chú ý, chiếc xe đã được bán từ tháng 5/2025 và biển số đã làm thủ tục thu hồi.

Hình ảnh nhóm người ngồi ăn uống trên xe bán tải gây xôn xao dư luận

Căn cứ quy định tại Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) – áp dụng tại thời điểm vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt lỗi chở người trên thùng xe trái quy định. Đồng thời, tài xế bị tước giấy phép lái xe hạng B2 trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người còn trẻ kê bàn nhựa, ghế sắt ngồi ăn uống và “cụng ly” trên thùng xe khi phương tiện này đang di chuyển gây bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, có dấu hiệu dàn dựng nhằm “câu view”.

