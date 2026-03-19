Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Clip: Hai người đi xe máy bị đuổi đánh trên đường ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhóm đối tượng đi xe máy, đuổi đánh hai người đi trên xe máy khác. Vụ việc diễn ra trên đường ở TPHCM khiến người tham gia giao thông bất an, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Clip: Diễn biến vụ việc

Ngày 19/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh xe máy chở hai người bị bốn người trên hai xe máy khác rượt đuổi gây náo loạn trên đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào giữa trưa 19/3 trên đường ĐT.747B khu vực ngã tư giao nhau với đường Tô Vĩnh Diện thuộc phường Tân Khánh (TPHCM).

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Tân Khánh cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua truy xét, bước đầu công an xác định hai đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Minh Chí (SN 2008, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Trịnh Thái Hoàng (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang).

Hai đối tượng (áo xanh, áo đen) đuổi đánh người trên đường (ảnh cắt từ clip)

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, làm mất an toàn giao thông trên đường.

Vụ việc đang được Công an phường Tân Khánh củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

