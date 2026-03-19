Tài xế kể lại chi tiết diễn biến chuyến xe với nhạc sĩ Minh Khang

TPO - Những ngày qua, vụ việc liên quan đến đoạn clip ghi lại tranh cãi giữa nhạc sĩ Minh Khang và một tài xế xe công nghệ của hãng Grab tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau khi phía nhạc sĩ lên tiếng xin lỗi, tài xế trong vụ việc cũng đã chia sẻ chi tiết về toàn bộ diễn biến của chuyến xe.

Clip tài xế chia sẻ sau khi bị Grab khóa app vĩnh viễn.

Người tài xế đó là anh Nguyễn Tiến Hùng (sinh năm 1987, quê ở Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình). Về cuộc sống cá nhân, anh cho biết có hai con nhỏ đang học ở miền Bắc, còn bản thân mới vào TPHCM từ khoảng tháng 10 năm ngoái. “Mình vào đây được khoảng 5-6 tháng, những tuyến đường lớn thì quen rồi, còn ngõ ngách hay địa chỉ cụ thể thì vẫn đang dần tìm hiểu thêm”, anh Hùng chia sẻ với báo chí trước khi bước vào câu chuyện chính.

Chuyến xe có dấu hiệu bất thường từ đầu

Kể về sự việc trong clip, theo tài xế Nguyễn Tiến Hùng, chuyến xe ngay từ đầu đã xuất hiện những biểu hiện bất thường khi một số hành khách có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

Quá trình đón khách kéo dài hơn dự kiến do việc lên xe diễn ra không thuận lợi khiến chuyến đi bị trì hoãn khoảng 10–15 phút. Trong thời gian này, tài xế cho biết đã chủ động trao đổi với người đặt xe về việc tiếp tục hay hủy chuyến nếu hành khách không đảm bảo điều kiện di chuyển.

Hình ảnh chuyến đi hôm xảy ra sự việc.

Trong hành trình, tài xế cho biết các hành khách chủ yếu nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khó khăn tiếp tục phát sinh khi đến điểm trả. Theo chia sẻ, địa chỉ trên ứng dụng chưa cụ thể, buộc tài xế phải dừng lại trao đổi thêm để xác định vị trí chính xác.

Quá trình này dẫn đến việc phát sinh trao đổi giữa hai bên. Tài xế cho biết bản thân cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành chuyến đi, đồng thời hạn chế xung đột khi đang điều khiển phương tiện.

Đăng clip trong lúc bức xúc, không biết khách là người nổi tiếng

Sau khi kết thúc chuyến xe, tài xế cho biết đã đăng tải đoạn video clip ghi lại sự việc lên mạng xã hội. Theo anh, việc này xuất phát từ tâm lý cá nhân tại thời điểm đó và không lường trước mức độ lan truyền của clip.

Tài xế khẳng định thời điểm đăng tải không biết hành khách trong video là nhạc sĩ Minh Khang. Anh cũng cho rằng nếu nhận biết được danh tính, có thể đã cân nhắc khác trong việc chia sẻ nội dung.

Chỉ sau vài ngày, đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đưa tài xế trở thành tâm điểm chú ý. Anh cho biết bản thân chịu nhiều áp lực từ dư luận và nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi có nhiều tin nhắn tiêu cực gửi đến anh.

Tài xế Hùng vẫn tiếp tục hành trình chạy xe kiếm tiền mỗi ngày để trang trải cuộc sống.

Liên quan đến nội dung clip, tài xế cũng giải thích việc video bị chia thành nhiều đoạn là do thiết bị ghi hình, mỗi đoạn chỉ lưu trong thời gian ngắn nên khi ghép có thể có độ trễ.

Sau vụ việc, tài xế cho biết đã có sự nhìn nhận lại về việc sử dụng mạng xã hội, đặc biệt với những nội dung liên quan đến khách hàng. Đồng thời, anh cũng xác định tiếp tục công việc lái xe công nghệ trong thời gian tới. Và sau khi bị Grab khóa app vĩnh viễn, anh đã chuyển sang chạy cho hãng Xanh SM.

Vụ việc đến nay vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý, đặt ra nhiều vấn đề về cách ứng xử trong môi trường dịch vụ cũng như ranh giới giữa việc chia sẻ thông tin cá nhân và quyền riêng tư.

Đặc biệt, trên Google Play hay AppStore, ứng dụng Grab những ngày qua đã có hàng nghìn nhận xét mới. Phần lớn trong số này có điểm 1/5 sao, tương đương với mức kém nhất trên thang đánh giá. Thay vì tập trung vào tính năng app hay chất lượng dịch vụ, những tài khoản này đánh giá app vì bức xúc vụ việc trên mạng xã hội...

Những bình luận và đánh giá của người dùng về Grab trên AppStore.