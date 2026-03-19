Tài xế kể lại chi tiết diễn biến chuyến xe với nhạc sĩ Minh Khang

Người tài xế đó là anh Nguyễn Tiến Hùng (sinh năm 1987, quê ở Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình). Về cuộc sống cá nhân, anh cho biết có hai con nhỏ đang học ở miền Bắc, còn bản thân mới vào TPHCM từ khoảng tháng 10 năm ngoái. “Mình vào đây được khoảng 5-6 tháng, những tuyến đường lớn thì quen rồi, còn ngõ ngách hay địa chỉ cụ thể thì vẫn đang dần tìm hiểu thêm”, anh Hùng chia sẻ với báo chí trước khi bước vào câu chuyện chính.
Chuyến xe có dấu hiệu bất thường từ đầu
Kể về sự việc trong clip, theo tài xế Nguyễn Tiến Hùng, chuyến xe ngay từ đầu đã xuất hiện những biểu hiện bất thường khi một số hành khách có dấu hiệu sử dụng rượu bia.
Quá trình đón khách kéo dài hơn dự kiến do việc lên xe diễn ra không thuận lợi khiến chuyến đi bị trì hoãn khoảng 10–15 phút. Trong thời gian này, tài xế cho biết đã chủ động trao đổi với người đặt xe về việc tiếp tục hay hủy chuyến nếu hành khách không đảm bảo điều kiện di chuyển.
Trong hành trình, tài xế cho biết các hành khách chủ yếu nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khó khăn tiếp tục phát sinh khi đến điểm trả. Theo chia sẻ, địa chỉ trên ứng dụng chưa cụ thể, buộc tài xế phải dừng lại trao đổi thêm để xác định vị trí chính xác.
Quá trình này dẫn đến việc phát sinh trao đổi giữa hai bên. Tài xế cho biết bản thân cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành chuyến đi, đồng thời hạn chế xung đột khi đang điều khiển phương tiện.
Đăng clip trong lúc bức xúc, không biết khách là người nổi tiếng
Sau khi kết thúc chuyến xe, tài xế cho biết đã đăng tải đoạn video clip ghi lại sự việc lên mạng xã hội. Theo anh, việc này xuất phát từ tâm lý cá nhân tại thời điểm đó và không lường trước mức độ lan truyền của clip.
Tài xế khẳng định thời điểm đăng tải không biết hành khách trong video là nhạc sĩ Minh Khang. Anh cũng cho rằng nếu nhận biết được danh tính, có thể đã cân nhắc khác trong việc chia sẻ nội dung.
Chỉ sau vài ngày, đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đưa tài xế trở thành tâm điểm chú ý. Anh cho biết bản thân chịu nhiều áp lực từ dư luận và nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi có nhiều tin nhắn tiêu cực gửi đến anh.
Liên quan đến nội dung clip, tài xế cũng giải thích việc video bị chia thành nhiều đoạn là do thiết bị ghi hình, mỗi đoạn chỉ lưu trong thời gian ngắn nên khi ghép có thể có độ trễ.
Sau vụ việc, tài xế cho biết đã có sự nhìn nhận lại về việc sử dụng mạng xã hội, đặc biệt với những nội dung liên quan đến khách hàng. Đồng thời, anh cũng xác định tiếp tục công việc lái xe công nghệ trong thời gian tới. Và sau khi bị Grab khóa app vĩnh viễn, anh đã chuyển sang chạy cho hãng Xanh SM.
Vụ việc đến nay vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý, đặt ra nhiều vấn đề về cách ứng xử trong môi trường dịch vụ cũng như ranh giới giữa việc chia sẻ thông tin cá nhân và quyền riêng tư.
Đặc biệt, trên Google Play hay AppStore, ứng dụng Grab những ngày qua đã có hàng nghìn nhận xét mới. Phần lớn trong số này có điểm 1/5 sao, tương đương với mức kém nhất trên thang đánh giá. Thay vì tập trung vào tính năng app hay chất lượng dịch vụ, những tài khoản này đánh giá app vì bức xúc vụ việc trên mạng xã hội...
Diễn biến sự việc
Ngày 13/3, một clip ghi lại cảnh tranh cãi giữa tài xế xe công nghệ và hành khách lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Trong đó, người đàn ông - sau này xác định là nhạc sĩ Minh Khang đã sử dụng nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực trong quá trình tranh cãi với tài xế. Sau khi clip lan truyền, trang facebook cá nhân của nhạc sĩ Minh Khang khóa bình luận.
Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân, thừa nhận đã sử dụng rượu bia và không kiểm soát được lời nói dẫn đến những phát ngôn thiếu chuẩn mực đối với tài xế. Nhạc sĩ Minh Khang cho rằng đây là hành vi không phù hợp trong mọi hoàn cảnh và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến tài xế, song ông cũng nêu quan điểm rằng đoạn video từ camera hành trình đã bị đăng tải công khai với hình ảnh, âm thanh rõ ràng, dẫn đến việc lan truyền nhanh chóng và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân, ảnh hưởng đến gia đình.
Chiều 18/3, Grab cho biết có đủ cơ sở xác định tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích riêng, ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ và khóa app của tài xế vĩnh viễn...