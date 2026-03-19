Đoàn thanh tra EC ghi nhận nỗ lực của Việt Nam về chống khai thác IUU

TPO - Ngày 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xã giao đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), do ông Fernando Andresen Guimaraes - Vụ trưởng Vụ Quản trị đại dương quốc tế và nghề cá bền vững, Tổng Vụ các vấn đề về biển và thủy sản (DG MARE) là trưởng đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và nghề cá bền vững Fernando Andresen Guimaraes. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến đi của đoàn thanh tra lần này có ý nghĩa quan trọng.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với EU, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về kinh tế, thương mại và đầu tư; ghi nhận EU là lực lượng tiên phong thúc đẩy các xu hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại tự do và cân bằng – những lĩnh vực hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam – EU, Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990–2025). Việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã góp phần đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN. Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, tư pháp, khoa học – công nghệ, môi trường… cũng đang được mở rộng với nhiều tiềm năng.

Thủ tướng nhấn mạnh, là quốc gia có đường bờ biển dài, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có EU, về phát triển biển bền vững như nghiên cứu biển, bảo vệ môi trường biển, kinh tế biển, khai thác thủy sản có trách nhiệm, bao gồm cả IUU.

Cảm ơn EC đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển nghề cá bền vững thời gian qua, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai quyết liệt các biện pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, giám sát hoạt động tàu cá và xử lý nghiêm các vi phạm.

Thủ tướng đề nghị đoàn thanh tra ghi nhận nỗ lực của Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững, vừa bảo đảm sinh kế cho ngư dân, vừa bảo đảm nguồn cung ổn định, không bị gián đoạn cho thị trường EU, góp phần duy trì an ninh lương thực.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU, đã có cuộc làm việc với đoàn thanh tra của EC về kết quả chuyến công tác và làm việc với các sở, ban, ngành liên quan tại TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hà Nội.

Với mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững và thân thiện với môi trường, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác EU trong lĩnh vực nuôi trồng hải sản, giúp Việt Nam từng bước chuyển từ khai thác sang nuôi trồng, phát triển dịch vụ biển, du lịch biển theo hướng bền vững.

Ông Fernando Andresen Guimaraes cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đại diện các bộ, ngành của Việt Nam đã tiếp đoàn. Ông cho biết đoàn thanh tra đã thực hiện chuyến công tác đến TP HCM, Khánh Hòa và Đắk Lắk và kiểm tra toàn diện việc thực hiện các khuyến nghị của EC về IUU. Bước đầu đoàn ghi nhận nỗ lực chung của Việt Nam, nhất là cam kết và quyết tâm, sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.