Bộ đội Đặc công phải có khả năng tác chiến liên tục dài ngày

Nguyễn Minh
TPO - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc, tại chương trình gặp mặt nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 và kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công.

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức gặp mặt nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 và kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Binh chủng (19/3/1967 - 19/3/2026).

Tham dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Binh chủng Đặc công.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cùng các đại biểu dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ Đặc công.

Viết lên những trang sử vàng chói lọi

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công, cho biết ngày 19/3/1967, tại Trường Bổ túc cán bộ dân tộc Trung ương ở Hà Nội, Bộ đội Đặc công vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, xem lực lượng Đặc công trình diễn kỹ thuật chiến đấu và tuyên bố Đặc công chính thức là một Binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của QĐND Việt Nam.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị: "Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt… các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt… cái gì cũng đặc biệt đối với đặc công, chữ đặc biệt quán xuyến tất cả, từ lúc tập luyện cho đến lúc đi đánh, cũng như lúc về…".

Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, là sức mạnh tinh thần vô giá để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đặc công biến ý chí thành hành động, biến quyết tâm thành sức mạnh, viết lên những trang sử vàng chói lọi.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc trao lẵng hoa chúc mừng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tặng Binh chủng Đặc công.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ tổ đội nhỏ lẻ ban đầu, Binh chủng đã không ngừng phát triển lớn mạnh, hiện đại với đông đủ các lực lượng: Đặc công bộ, Đặc công nước, Đặc công biệt động, Đặc công chống khủng bố, Đặc công dù… với hệ thống căn cứ chiến đấu trên khắp các thành phố lớn của cả nước.

Đến nay, lực lượng Đặc công toàn quân đã được kiện toàn đủ theo biên chế và phương án chiến đấu; vũ khí trang bị đã được nâng cấp ngày càng hiện đại, đủ sức nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tác chiến được giao.

Với những thành tích đã đạt được trong chiến đấu và xây dựng, Binh chủng Đặc công được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 4 Huân chương Quân công hạng Nhất; Bộ đội Đặc công có 105 tập thể, 227 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng, nhiều tập thể được tuyên dương 2 đến 3 lần...

Quang cảnh chương trình gặp mặt.

Đặc biệt, ngày 27/12/2025, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Binh chủng Đặc công vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

“Phần thưởng cao quý này chính là nguồn sức mạnh to lớn, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Đặc công không ngừng tiến bước, xây dựng Binh chủng ngày càng vững mạnh, đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc đã tin tưởng giao phó”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn khẳng định.

Sẵn sàng tác chiến, không để bị động, bất ngờ

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương, chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Đặc công và Binh chủng Đặc công đạt được trong những năm qua.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại chương trình.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn - Chính ủy Binh chủng Đặc công, phát biểu tại chương trình.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Binh chủng thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quân sự quốc phòng; tập trung xây dựng lực lượng Đặc công toàn quân đặc biệt tinh nhuệ về chính trị; đồng thời thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”.

Cùng với đó, Binh chủng cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, tác chiến độc lập, tác chiến liên tục dài ngày, tác chiến trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây trên thế giới và trong khu vực, phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công đặc sắc bảo đảm phù hợp, hiệu quả trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và trong hình thái chiến tranh công nghệ cao. Làm chủ các trang thiết bị vũ khí hiện đại, sẵn sàng tác chiến và tác chiến thắng lợi trong mọi điều kiện.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Đặc công.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng lưu ý việc thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa; động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng tốt mối đoàn kết quân dân, với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, địa bàn tác chiến. Nghiên cứu triển khai các phương án nhằm bảo đảm khả năng trinh sát nắm tình hình địa bàn nhanh chóng, kịp thời, chính xác để sẵn sàng tác chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tích cực chủ động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

