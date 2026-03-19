Khen thưởng hai bác sĩ cứu người đột quỵ trên sân bóng chuyền

TPO - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An vừa quyết định tặng Giấy khen cho hai bác sĩ có hành động kịp thời cứu sống một người bị đột quỵ khi đang chơi bóng chuyền trên địa bàn phường Vinh Hưng.

Ngày 19/3, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ký Quyết định số 373/QĐ-SYT, khen thưởng bác sĩ Trần Văn Biên – Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và bác sĩ Nguyễn Cao Việt – Khoa Ngoại tổng hợp 01, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Hai bác sĩ được ghi nhận vì thành tích xuất sắc trong việc kịp thời cấp cứu người bệnh tại cộng đồng, góp phần giành lại sự sống và lan tỏa tinh thần y đức.

Bác sĩ Trần Văn Biên (trái) và bác sĩ Nguyễn Cao Việt.

Trước đó, chiều 17/3, tại phường Vinh Hưng, khi đang bế con đi dạo gần nhà, bác sĩ Trần Văn Biên nghe tiếng kêu cứu từ sân bóng chuyền đã nhanh chóng có mặt, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân bị đột quỵ. Việc cấp cứu được duy trì liên tục trong khoảng 15 phút.

Ngay sau đó, bác sĩ Nguyễn Cao Việt cũng có mặt, phối hợp hỗ trợ. Nhờ sự can thiệp kịp thời, đúng chuyên môn của hai bác sĩ, bệnh nhân dần hồi phục mạch và nhịp thở, thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Clip ghi lại sự việc.

Hành động nhanh chóng, chính xác của các y bác sĩ không chỉ cứu sống người bệnh mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc luôn sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.