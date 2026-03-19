Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khen thưởng hai bác sĩ cứu người đột quỵ trên sân bóng chuyền

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An vừa quyết định tặng Giấy khen cho hai bác sĩ có hành động kịp thời cứu sống một người bị đột quỵ khi đang chơi bóng chuyền trên địa bàn phường Vinh Hưng.

Ngày 19/3, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ký Quyết định số 373/QĐ-SYT, khen thưởng bác sĩ Trần Văn Biên – Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và bác sĩ Nguyễn Cao Việt – Khoa Ngoại tổng hợp 01, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Hai bác sĩ được ghi nhận vì thành tích xuất sắc trong việc kịp thời cấp cứu người bệnh tại cộng đồng, góp phần giành lại sự sống và lan tỏa tinh thần y đức.

Bác sĩ Trần Văn Biên (trái) và bác sĩ Nguyễn Cao Việt.

Trước đó, chiều 17/3, tại phường Vinh Hưng, khi đang bế con đi dạo gần nhà, bác sĩ Trần Văn Biên nghe tiếng kêu cứu từ sân bóng chuyền đã nhanh chóng có mặt, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân bị đột quỵ. Việc cấp cứu được duy trì liên tục trong khoảng 15 phút.

Ngay sau đó, bác sĩ Nguyễn Cao Việt cũng có mặt, phối hợp hỗ trợ. Nhờ sự can thiệp kịp thời, đúng chuyên môn của hai bác sĩ, bệnh nhân dần hồi phục mạch và nhịp thở, thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Clip ghi lại sự việc.

Hành động nhanh chóng, chính xác của các y bác sĩ không chỉ cứu sống người bệnh mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc luôn sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.

Thu Hiền
Xem thêm

Cùng chuyên mục