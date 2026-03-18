Bác sĩ đang bế con đi dạo kịp thời cứu người đàn ông đột quỵ trên sân bóng chuyền

Thu Hiền
TPO - Một người đàn ông 64 tuổi ở Nghệ An bất ngờ đổ gục khi đang chơi bóng chuyền, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Thật may mắn, bác sĩ có mặt gần đó đã nhanh chóng phối hợp cấp cứu, giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Ngày 18/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông bất ngờ ngã quỵ trên sân bóng chuyền trong lúc đang chơi cùng nhóm bạn.

Theo nội dung video, ngay khi phát hiện sự việc, một người đàn ông đang bế con đi dạo gần đó lập tức chạy tới, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân. Ít phút sau, một bác sĩ khác cũng có mặt, cùng phối hợp cấp cứu.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhanh trí, kịp thời của các bác sĩ cũng như sự hỗ trợ của những người có mặt tại hiện trường.

Video ghi lại sự việc.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào chiều 17/3 tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Danh tính người bế con được xác định là bác sĩ Trần Văn Biên – Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Người tham gia hỗ trợ sau đó là bác sĩ Nguyễn Cao Việt (32 tuổi), công tác tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Chia sẻ về sự việc, bác sĩ Việt cho biết khoảng 17h30 cùng ngày, khi đang trên đường đi làm về, anh nghe tiếng người dân hô hoán nên lập tức chạy ra sân bóng. Lúc này, bác sĩ Biên đã tiến hành ép tim cho nạn nhân.

“Nạn nhân rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Chúng tôi phải thay nhau ép tim liên tục khoảng 7 - 8 phút thì nạn nhân mới có mạch trở lại”, bác sĩ Việt nói.

1.png
Hai bác sĩ cứu người bị đột quỵ trên sân bóng chuyền.

Ngay sau đó, xe cấp cứu được điều đến, đưa nạn nhân tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị. Hiện người đàn ông đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, chăm sóc tích cực.

#đột quỵ #cứu người #bác sĩ #sân bóng #hồi sức #cấp cứu

Xem thêm

Cùng chuyên mục