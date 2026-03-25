Dược phẩm CPC1 Hà Nội - Sự thích nghi và chuyển mình trong kỷ nguyên số

Sự phát triển của Trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence) đã được dự báo từ lâu, nhưng chỉ bùng nổ mạnh mẽ và ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường lao động từ 2 năm trở lại đây. Từ các tập đoàn công nghệ lớn đến doanh nghiệp sản xuất truyền thống, làn sóng tự động hóa và tối ưu vận hành đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Đi kèm với đó là một thực tế không thể phủ nhận: nhiều vị trí công việc bị thay thế, các đợt cắt giảm nhân sự diễn ra trên diện rộng, buộc người lao động và doanh nghiệp phải thích nghi với một viễn cảnh mà việc sử dụng A.I không còn là một lựa chọn.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang dần rõ nét. Các sản phẩm ứng dụng A.I đã phủ khắp các nền tảng mạng xã hội gây tác động trực tiếp tới các ngành, công việc liên quan. Và cả các ngành tưởng chừng “ổn định” trước làn sóng A.I như Dược phẩm, sản xuất hay phân phối cũng chịu tác động mạnh mẽ không kém. Các doanh nghiệp buộc phải đặt ra bài toán: Làm thế nào để tối ưu nguồn nhân lực nhưng vẫn đảm bảo - nâng cao chất lượng. Song song đó là đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp?

CPC1 Hà Nội - Nền tảng vững chắc từ một doanh nghiệp dược phẩm hiện đại

Giữa bối cảnh nhiều biến động, Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội cho thấy sự thích nghi nhanh với thời đại dựa trên những nền tảng và trụ cột văn hóa doanh nghiệp được xây dựng bài bản từ những ngày đầu tiên. Là doanh nghiệp với hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, CPC1 Hà Nội sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất được đầu có tính hệ thống đạt chuẩn GMP-WHO tại Cụm công nghiệp Hà Bình Phương – xã Thường Tín – Hà Nội. Với dây chuyền hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ và định hướng phát triển dài hạn, CPC1 Hà Nội có khả năng cung ứng hơn 500 sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Các sản phẩm này phục vụ đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong nước và đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chính nền tảng này đã trở thành “ một điểm tựa” vững chắc để doanh nghiệp có thể vững bước trên hành trình mang lại những sản phẩm chất lượng cao cho thị trường với sứ mệnh Tiên phong Công nghệ Dược phẩm.

Chủ động thích nghi: Khi chuyển đổi số không còn là xu hướng

CPC1 Hà Nội với tinh thần Tiên phong Công nghệ chắc chắn không thể đứng ngoài làn sóng A.I. Nhận biết được sự biến đổi sâu rộng lớn từ A.I đồng thời đảm bảo công việc cho người lao động, Công ty đã từng bước triển khai các giải pháp công nghệ vào quản lý và vận hành, từ số hóa dữ liệu, tối ưu quy trình nội bộ đến ứng dụng các nền tảng trực tuyến trong kinh doanh.

Các giải pháp linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng các hoạt động cả Online và Offline thích ứng với từng giai đoạn và hoàn cảnh giúp doanh nghiệp vẫn duy trì mô hình truyền thống và cập nhật từng bước những tiện ích mới từ Công nghệ . Hoạt động phân phối, kết nối khách hàng và quản lý hệ thống được tích hợp trên các nền tảng số, giúp giảm thiểu chi phí, tăng tốc độ xử lý và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Với sự linh hoạt và thích nghi dựa trên nền tảng luôn sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới. A.I không được xem là một mối đe dọa tới doanh nghiệp và người lao động, CPC1 Hà Nội lựa chọn cách tiếp cận chủ động: tận dụng công nghệ để hỗ trợ con người, nâng cao năng suất thay vì thay thế hoàn toàn. Điều này giúp doanh nghiệp vừa tối ưu vận hành, vừa giữ được đội ngũ nhân sự cốt lõi – yếu tố quan trọng trong ngành dược phẩm vốn yêu cầu chuyên môn cao.

Kết quả năm 2025: Tăng trưởng trong thách thức

Những bước chuyển mình đã mang lại kết quả tích cực cho CPC1 Hà Nội trong năm 2025 – một năm được đánh giá là nhiều biến động của thị trường.

Hệ thống kinh doanh số được mở rộng mạnh mẽ, với phần mềm DTPOS tăng gấp 3 lần so với năm 2024, xử lý hàng nghìn đơn hàng online mỗi ngày. Song song đó, hoạt động sản xuất và kho vận được số hóa toàn diện, nổi bật với việc triển khai kho thông minh và phát hành hóa đơn điện tử tự động.

Bên cạnh vận hành, CPC1 Hà Nội cũng chú trọng xây dựng nền tảng nội bộ với hệ thống LMS – góp phần nâng cao năng lực đội ngũ và chuẩn hóa đào tạo trong toàn hệ thống.

Không chỉ dừng lại ở kinh doanh, CPC1 Hà Nội còn duy trì hoạt động tuyển dụng ở nhiều vị trí, đặc biệt trong các mảng sản xuất, kiểm nghiệm và kinh doanh. Với hơn 2500 nhân sự phủ rộng toàn quốc đã cho thấy hướng đi khác biệt so với xu hướng cắt giảm nhân sự đang diễn ra ở nhiều nơi.

Doanh nghiệp trong thời đại AI: Không phải ai nhanh hơn, mà là ai thích nghi tốt hơn

Câu chuyện của CPC1 Hà Nội phản ánh một thực tế rõ ràng: trong kỷ nguyên AI, lợi thế không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cách doanh nghiệp ứng dụng và thích nghi với công nghệ đó.

Khi nhiều doanh nghiệp loay hoay giữa bài toán cắt giảm và tái cấu trúc, những đơn vị có nền tảng vững và tư duy chuyển đổi sớm lại có cơ hội bứt phá. AI có thể thay đổi cách vận hành, nhưng chính con người và chiến lược mới là yếu tố quyết định hướng đi dài hạn.

Trong bức tranh nhiều biến động của thị trường lao động hiện nay, CPC1 Hà Nội đang cho thấy một hướng tiếp cận đáng quan tâm: không né tránh thay đổi, mà chủ động bước vào cuộc chơi – với nền tảng từ chất lượng sản phẩm và một tinh thần phát triển bền vững.