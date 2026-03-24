Bên trong 'biệt thự y tế' đầu tiên của Việt Nam tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 có gì?

Lần đầu tiên tại Việt Nam, mô hình “biệt thự y tế” kết hợp điều trị - phục hồi - nghỉ dưỡng - chăm sóc gia đình được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2. Với 18 căn biệt thự riêng biệt nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện, mô hình này mang đến không gian chăm sóc chuẩn y khoa kết hợp nghỉ dưỡng 5 sao, nơi người bệnh vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa tận hưởng hành trình hồi phục riêng tư, thoải mái bên gia đình.
Những năm gần đây, y học hiện đại không còn dừng lại ở mục tiêu điều trị bệnh lý, mà dần chú trọng nhiều hơn tới việc chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần trong quá trình phục hồi.
Nắm bắt xu hướng này, khu an dưỡng với 18 căn biệt thự biệt lập tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 ra đời, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Việt Nam.
GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 - cho biết, bên cạnh không gian chăm sóc đẳng cấp, yếu tố chuyên môn chính là nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị của mô hình biệt thự y tế tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2. Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, phối hợp điều trị cùng các chuyên gia đầu ngành trong toàn hệ thống Vinmec.
Mức chi phí dự kiến cho dịch vụ lưu trú chăm sóc nghỉ dưỡng tại khu biệt thự y tế vào khoảng 25 triệu đồng/ngày cho mỗi căn. Mức giá này đã bao gồm chế độ dinh dưỡng tiêu chuẩn cho tối đa 4 người (gồm người bệnh và người thân), với thực đơn được thiết kế đầy đủ các bữa trong ngày cùng nhiều tiện ích đi kèm.
Theo kế hoạch, từ ngày 15/4, biệt thự y tế tại Vinmec Ocean Park 2 có thể đón khách đến nghỉ dưỡng, chăm sóc hồi phục sau khi đã điều trị ổn định tại bệnh viện. Từ ngày 1/5, biệt thự sẽ đón khách hàng có nhu cầu ở cữ sau sinh cao cấp, góp phần đa dạng hóa lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.
Vinmec Ocean Park 2 là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình tích hợp từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên. Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, quy mô 114 giường nội trú, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo chuẩn quốc tế.
Với nền tảng chuyên môn cùng sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, biệt thự y tế tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Việt Nam trong thời gian tới.