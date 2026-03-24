Bên trong 'biệt thự y tế' đầu tiên của Việt Nam tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 có gì?

Lần đầu tiên tại Việt Nam, mô hình “biệt thự y tế” kết hợp điều trị - phục hồi - nghỉ dưỡng - chăm sóc gia đình được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2. Với 18 căn biệt thự riêng biệt nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện, mô hình này mang đến không gian chăm sóc chuẩn y khoa kết hợp nghỉ dưỡng 5 sao, nơi người bệnh vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa tận hưởng hành trình hồi phục riêng tư, thoải mái bên gia đình.

Những năm gần đây, y học hiện đại không còn dừng lại ở mục tiêu điều trị bệnh lý, mà dần chú trọng nhiều hơn tới việc chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần trong quá trình phục hồi.

Nắm bắt xu hướng này, khu an dưỡng với 18 căn biệt thự biệt lập tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 ra đời, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Việt Nam.

18 căn “biệt thự y tế” tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 tiên phong cho mô hình kết hợp điều trị - phục hồi - nghỉ dưỡng - chăm sóc gia đình tại Việt Nam.

Biệt thự nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện, vì vậy luôn được đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, cho phép kết nối nhanh chóng với hệ thống y tế khi cần thiết, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người bệnh và gia đình.

Các căn biệt thự được thiết kế như những “ốc đảo” vừa mang đến không gian thoáng đãng, vừa đảm bảo sự riêng tư, biệt lập.

Mỗi căn biệt thự bao quanh bởi sân vườn, hồ nước và cây xanh, mang đến cảm giác thư thái, tách biệt khỏi sự ồn ào thường thấy của môi trường bệnh viện.

Khác biệt lớn nhất của mô hình biệt thự tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 nằm ở việc tích hợp đầy đủ tiêu chuẩn y khoa vào một không gian nghỉ dưỡng cao cấp, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe hoàn toàn mới

Giường bệnh được tích hợp các thiết bị y tế chuyên dụng như hệ thống monitor theo dõi tại đầu giường, hệ thống nút bấm gọi y tá kết nối trực tiếp với khoa Cấp cứu, đảm bảo phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Đặc biệt, với nhóm khách hàng sau sinh, biệt thự được trang bị đầy đủ tiện ích chuyên biệt như máy hút sữa, xe nôi, cũi gỗ, chậu tắm riêng tích hợp đèn sưởi cho trẻ sơ sinh.

Đội ngũ điều dưỡng túc trực 24/24 tại biệt thự, sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc và xử lý các vấn đề phát sinh bất cứ lúc nào. Các dịch vụ chăm sóc cá nhân như massage, gội đầu tại chỗ hay hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày được triển khai linh hoạt, mang lại cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng tại resort cao cấp.

Đội ngũ bác sĩ từ các chuyên khoa sẽ trực tiếp thăm khám tại chỗ theo lịch trình hoặc khi có yêu cầu, giúp người bệnh duy trì liên tục quá trình theo dõi mà không cần di chuyển. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống xe cấp cứu và xe điện nội khu luôn sẵn sàng, rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận điều trị chuyên sâu. Với đội ngũ các chuyên gia, giáo sư, bác sĩ… giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 cũng như của Hệ thống y tế Vinmec, người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi được chăm sóc và điều trị ở mức cao nhất.

Trong mỗi căn biệt thự, không gian sống được thiết kế đầy đủ tiện nghi với phòng khách rộng rãi, khu bếp hiện đại và hệ thống giải trí cao cấp, mang đến cảm giác như một tổ ấm thực thụ. Người bệnh và gia đình không chỉ được chăm sóc y tế an toàn, mà còn tận hưởng không gian sống sang trọng, riêng tư, hòa mình với thiên nhiên trong suốt hành trình hồi phục.

Không gian được thiết kế thoáng đãng, với từng chi tiết được tính toán kỹ lưỡng nhằm mang lại cảm giác thư thái, chữa lành cho người bệnh. Nhờ đó, những áp lực, mệt mỏi thường thấy khi đến bệnh viện dần được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự an tâm và dễ chịu trong suốt quá trình hồi phục.

Phòng vệ sinh sang trọng, trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, tối ưu công năng sử dụng và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, mang đến sự thoải mái, thuận tiện cho người bệnh và gia đình trong sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt, mỗi căn biệt thự được bố trí phòng riêng cho người thân và khu vực riêng cho nhân viên y tế túc trực 24/24, bảo đảm quá trình chăm sóc diễn ra liên tục, chuyên nghiệp, đồng thời vẫn giữ trọn không gian riêng tư và sự thoải mái cho gia đình.

GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 - cho biết, bên cạnh không gian chăm sóc đẳng cấp, yếu tố chuyên môn chính là nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị của mô hình biệt thự y tế tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2. Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, phối hợp điều trị cùng các chuyên gia đầu ngành trong toàn hệ thống Vinmec.

Mức chi phí dự kiến cho dịch vụ lưu trú chăm sóc nghỉ dưỡng tại khu biệt thự y tế vào khoảng 25 triệu đồng/ngày cho mỗi căn. Mức giá này đã bao gồm chế độ dinh dưỡng tiêu chuẩn cho tối đa 4 người (gồm người bệnh và người thân), với thực đơn được thiết kế đầy đủ các bữa trong ngày cùng nhiều tiện ích đi kèm.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/4, biệt thự y tế tại Vinmec Ocean Park 2 có thể đón khách đến nghỉ dưỡng, chăm sóc hồi phục sau khi đã điều trị ổn định tại bệnh viện. Từ ngày 1/5, biệt thự sẽ đón khách hàng có nhu cầu ở cữ sau sinh cao cấp, góp phần đa dạng hóa lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.

Vinmec Ocean Park 2 là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình tích hợp từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên. Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, quy mô 114 giường nội trú, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo chuẩn quốc tế.

Với nền tảng chuyên môn cùng sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, biệt thự y tế tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Việt Nam trong thời gian tới.