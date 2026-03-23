Sức khỏe

Nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Hơn 10 người ở Quảng Ngãi phải nhập viện với các như triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, tiêu chảy… nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Tối 23/3 trao đổi với PV, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ sáng cùng ngày đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận 10 trường hợp nhập viện cấp cứu với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm được cho là đã ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn trước khi xuất hiện triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, tiêu chảy...

Ngay khi nhập viện, các trường hợp này được bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi thăm khám, theo dõi sát và điều trị tích cực.

Các trường hợp nhập viện cùng 1 triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… sau khi ăn bánh mì. (Ảnh AI)

Đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện các y bác sĩ đang tập trung truyền dịch, ổn định tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân. Dự kiến trong ngày mai sẽ tiến hành các xét nghiệm cần thiết để xác định cụ thể nguyên nhân, cũng như loại độc tố gì nghi gây ra tình trạng trên.

Cùng thời điểm, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng cũng tiếp nhận một trường hợp cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm với biểu hiện tương tự.

Trước diễn biến này, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, đã nắm thông tin và đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát, yêu cầu các cơ sở y tế báo cáo cụ thể tình hình để kịp thời xử lý.

