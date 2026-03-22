Nhiều người đẹp hiến máu tại 'Giọt hồng Cội Việt'

Trọng Tài - Dương Triều - Thanh Hải

TPO - Không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị cao đẹp của sự kiện “Giọt hồng Cội Việt” lần thứ III - năm 2026, các Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly, Phạm Ngọc Phương Anh và Đỗ Thị Phương Thanh còn tham gia hiến máu nhằm trao gửi sự yêu thương và niềm hy vọng.

z7645436935033-107c4e300bf4fa511b7cc43b5f352326.jpg
Góp mặt trong buổi sáng 22/3 tại Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy, các á hậu, người đẹp hy vọng sự có mặt của mình giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn, đưa thông điệp hiến máu cứu người tới nhiều trái tim hơn.
z7645436367695-06affb9f6812978da8ed168815c3f86d.jpg
z7645436369982-b482c2c4ec405fe4fa97c201ba58b62a.jpg
z7645436796948-ad66fe5c9b55b2989c1dd85019806660.jpg
Tất cả mong muốn góp thêm những “giọt hồng” đầy ý nghĩa vào hành trình nhân ái của chương trình "Giọt hồng Cội Việt" lần thứ III - năm 2026.
z7645435583086-6be67edc348ccd7189efca6981842632.jpg
Nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, các á hậu Đỗ Thị Phương Thanh, Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Thị Cẩm Ly hào hứng đăng ký hiến máu tình nguyện.
z7645436150511-418f8715c0ec1504da0a8fdcc6411bec.jpg
Cả ba người đẹp cùng nhấn mạnh, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc tinh thần nhân ái và trách nhiệm của con người trong xã hội. Một giọt máu cho đi có thể trở thành tia hy vọng, mang lại cơ hội sống cho người khác.
z7645435927265-fd1242373559a5e0118fa8624a211c3f.jpg
Khoảnh khắc đáng yêu của ba á hậu trước khi hiến máu.
z7645436762571-36b0ad0bddb362209e5d93cfc4e8b237.jpg
Theo Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, "chính sự cho đi không cần nhận lại của những người tham gia 'Giọt hồng Cội Việt' đã làm nên giá trị thiêng liêng của nghĩa cử này".
z7645435499962-94a7968671a7854c3394ef0a2c320b3e.jpg
Á hậu Đỗ Thị Phương Thanh chia sẻ, có một chút lo lắng nhưng cô biết, có rất nhiều bệnh nhân đang từng ngày, từng giờ cần được truyền máu để duy trì sự sống. Vì vậy, Phương Thanh sẵn sàng góp phần nhỏ bé để mang lại hy vọng, trao gửi yêu thương.
z7645435692875-49d98a77b6fbad01d4590a3d09a8c3a9.jpg
Phương Thanh và Phương Anh cho rằng, hành động cho đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, gắn kết cộng đồng.
z7645435576808-3b8be1f67902412162259bb38ec78d3e.jpg
z7645436905858-be49a8c92249d66ab9d29beeb1ac32da.jpg
Với Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly, mỗi đóng góp của một tình nguyện viên mang lại nguồn máu dự trữ ổn định, giúp ngành y tế kịp thời cứu chữa bệnh nhân trong những tình huống khẩn cấp.
z7645435638103-e95f4add9faa886aae83bdec7d40857c.jpg
Cả ba á hậu cùng hy vọng có nhiều hơn các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện, bởi một hành động nhỏ có thể tạo nên những thay đổi lớn khi niềm hy vọng, sự sống được trao đi.
z7645543849327-befdc59ac09a2e6add11a59a5358b342.jpg
﻿Các á hậu: Cẩm Ly, Phương Anh và Phương Thanh hạnh phúc với giấy chứng nhận tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện tại sự kiện "Giọt hồng Cội Việt".
