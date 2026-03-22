Đảm bảo an toàn thực phẩm cho hơn 12.000 vận động viên tham dự Tiền Phong Marathon

TPO - Trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 12.000 vận động viên và lực lượng phục vụ đang được các ngành chức năng tại Khánh Hòa triển khai đồng bộ, với yêu cầu cao về kiểm soát chất lượng và phòng ngừa rủi ro.

Theo ông Nguyễn Đình Thoan - Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, các phương án kiểm tra, giám sát đã được xây dựng từ sớm, tập trung vào toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến đến phân phối. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị cung cấp suất ăn cho vận động viên đều được rà soát điều kiện vệ sinh, nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến. “Yêu cầu đặt ra là không để xảy ra bất kỳ sự cố nào liên quan đến an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra giải”, ông Thoan cho biết.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong sẽ diễn ra tại phố biển Nha Trang xinh đẹp từ ngày 27-29/3/2026.

Với quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. Bên cạnh đó là rất nhiều người thân, bạn bè của các vận động viên đi cùng, ngoài công tác đảm bảo an ninh, y tế và hậu cần, vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của giải đấu. Do đó, ngành y tế Khánh Hòa đã lên kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt tại khu vực trung tâm Nha Trang và các điểm gần cung đường chạy, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn. Các tiêu chí về bảo quản thực phẩm, điều kiện bếp ăn, nguồn nước, dụng cụ chế biến đều được kiểm soát chặt chẽ.

Đối với các điểm tiếp nước, tiếp thực phẩm trên đường chạy, ban tổ chức yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. "Song song đó, ngành y tế cũng tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của các cơ sở kinh doanh và người dân về lựa chọn thực phẩm an toàn, chế biến hợp vệ sinh, không sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc", Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho hay.

Ông Nguyễn Đình Thoan cũng cho biết, trong những ngày cao điểm, lực lượng chức năng sẽ bố trí trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Hệ thống y tế dự phòng, cấp cứu cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng, đảm bảo kịp thời ứng phó nếu xảy ra sự cố.

Các điểm dịch vụ ăn uống, đặc biệt tại khu vực trung tâm Nha Trang sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Huỳnh Quang Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết, địa phương đã phối hợp với ngành y tế và các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, đặc biệt là khu vực gần cung đường chạy và nơi lưu trú của vận động viên. Yêu cầu đặt ra là các cơ sở phải đảm bảo đầy đủ điều kiện vệ sinh, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng và quy trình chế biến an toàn.

"Bên cạnh công tác kiểm tra, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định", ông Tú cho biết.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, Khánh Hòa kỳ vọng sẽ mang đến một mùa giải an toàn, chất lượng, để lại ấn tượng tốt đẹp với vận động viên và du khách khi đến với phố biển Nha Trang.