Vận động viên chạy thử cung đường Tiền Phong Marathon 2026

Như Ý - Công Hướng

TPO - Bình minh trên biển Nha Trang vừa ló rạng, hàng trăm vận động viên đã đổ ra cung đường ven biển, miệt mài tập luyện trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026. Những bước chạy trong gió mặn không chỉ để làm quen với đường chạy và thời tiết, mà còn thể hiện sự quyết tâm chinh phục đường đua khắc nghiệt phía trước.

VIDEO: Bình minh trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2026
Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, các nhóm vận động viên (VĐV) đã tỏa ra khắp các tuyến đường ven biển Nha Trang khởi động, làm quen cung đường chuẩn bị cho buổi tập luyện đầu ngày.
Là điểm xuất phát của Tiền Phong Marathon 2026, vì vậy rất đông VĐV tập trung ở Quảng trường 2/4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để bắt đầu cho buổi tập luyện.
Nhiều VĐV chia sẻ việc làm quen đường chạy từ sớm giúp họ nắm bắt địa hình, điều kiện thời tiết và lập chiến thuật thi đấu hợp lý.
Nguyễn Trung Cường và Nguyễn Văn Lai, hai gương mặt quen thuộc tại Tiền Phong Marathon xuất hiện từ sáng sớm, tập luyện và làm quen với cung đường chạy trước ngày thi đấu.
Ngoài tập luyện về thể lực, chuyên môn, buổi sáng còn là dịp để các VĐV làm quen với địa hình và điều kiện thời tiết tại Khánh Hoà – nơi có độ ẩm cao và gió biển mạnh vào buổi sáng.
Trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2026 còn có sự xuất hiện của Nguyễn Thị Oanh, VĐV hiện đang nắm giữ kỷ lục 9 lần liên tiếp vô địch Tiền Phong Marathon cự ly 5km.
Một số VĐV phong trào cũng tham gia, hòa vào tập luyện, vừa rèn luyện sức khỏe vừa học hỏi kinh nghiệm từ các vận động viên chuyên nghiệp.
Bên cạnh những gương mặt đình đám của làng điền kinh Việt Nam, Tiền Phong Marathon 2026 cũng chào đón nhiều gương mặt trẻ đầy hứa hẹn.
Là giải đấu uy tín và lâu đời nhất của thể thao Việt Nam, Tiền Phong Marathon luôn mang lại cảm giác phấn khích, thôi thúc các VĐV nỗ lực chuẩn bị thể lực và chiến thuật tốt nhất cho ngày thi đấu.
Điều kiện thời tiết tại Khánh Hoà những ngày này khá mát mẻ, mang đến nhiều thuận lợi cho các VĐV.
Những bước chân miệt mài từ bình minh đến khi mặt trời lên cao dần cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc của các vận động viên trước Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

