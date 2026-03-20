Kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67

Phùng Quang
Trương Định
Như Ý
Tiền Lê

TPO - Trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác Báo Tiền Phong đã đi kiểm tra thực tế, rà soát từ Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đến từng điểm tiếp nước trên đường chạy.

tp-c_b1.jpg
Ngày 20/3, ông Nguyễn Long Biên﻿ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa (bên trái) cùng đoàn công tác của Báo Tiền Phong do nhà báo Phùng Công Sưởng (ở giữa) dẫn đầu đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026.
tp-c_z7639504807816-f663c354a4f48e4981e2c3f9b3091ee7.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm) - địa điểm tổ chức Lễ Thượng cờ trang trọng vào ngày 28/3 trước ngày diễn ra Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
tp-c_z7639650915815-4a000d3c8b69054b7e12d069ca1cdc0d.jpg
Đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra thực địa, rà soát kỹ lưỡng từng vị trí tổ chức nhằm bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được triển khai chặt chẽ, đồng bộ.
tp-c_img-7794.jpg
tp-c_z7639650895684-cfafd4a7a22f9d1a8aa90753329dedc0.jpg
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Lâm nơi sẽ diễn ra Lễ Thượng cờ.
tp-c_z7639650905620-fe3995f693f858c92d520b0e585d84a4.jpg
tp-c_z7639650879049-378fd14567cdba74119be68b8ce3683b.jpg
tp-c_z7639650940379-7b54621018c184b1114dc9bca7aa92a8.jpg
Theo đó, đoàn đã kiểm tra tổng thể không gian tổ chức, sân khấu, vị trí cột cờ, khu vực hành lễ, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phương án đón tiếp đại biểu…
tp-c_z7639650961061-8b6de650364c96583a4a06c7f802b71a.jpg
Nhà báo Tùng Dương (bên trái) - phụ trách Lễ Thượng cờ, trình bày chi tiết kịch bản tổ chức, bao gồm nghi thức điều hành, trình tự Lễ Thượng cờ, dâng hương và các nội dung liên quan.
tp-c_img-7799.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong (áo trắng) nhấn mạnh đây là lần kiểm tra cuối cùng trước khi diễn ra sự kiện, yêu cầu các bộ phận liên quan phải ghi chép đầy đủ, nắm chắc nhiệm vụ được phân công, triển khai công việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm.
tp-c_img-7749.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên (bên phải) cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức tập luyện bài bản, thuần thục từng nội dung, tổng duyệt để Lễ Thượng cờ diễn ra bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.
tp-c_z7639650902187-7b4cc0b4be01471b1455e9c1cf3c6562.jpg
tp-c_z7639650946804-cac1124b9ae468ccecbb7ef44cac8dbd.jpg
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, điểm nhấn tâm linh và cảm xúc của giải năm nay chính là Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
tp-c_gc.jpg
Chính vì vậy, các sở, ngành cùng các đơn vị liên quan phải tập trung mọi nguồn lực, phối hợp cùng Báo Tiền Phong để có một nghi lễ trang nghiêm, thiêng liêng và xúc động nhất; khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho hàng vạn người tham gia.
tp-c_z7639650857472-e9196925b0c45b58979e8441ee7cd2fa.jpg
tp-c_z7639650872527-0a524f6f212bc0d47153ee33e356fcb3.jpg
Sau khi kiểm tra tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đoàn công tác tiếp tục di chuyển để rà soát thực địa các vị trí tiếp nước, kiểm tra việc bố trí, khoảng cách giữa các điểm và điều kiện phục vụ VĐV, nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời, thuận tiện trong suốt quá trình thi đấu.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

cum-logo-bao-in-173.jpg
#Marathon Báo Tiền Phong #Khánh Hòa #Gạc Ma #Lễ thượng cờ #Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67

