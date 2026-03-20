Kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67

TPO - Trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác Báo Tiền Phong đã đi kiểm tra thực tế, rà soát từ Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đến từng điểm tiếp nước trên đường chạy.
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Lâm nơi sẽ diễn ra Lễ Thượng cờ.
Theo đó, đoàn đã kiểm tra tổng thể không gian tổ chức, sân khấu, vị trí cột cờ, khu vực hành lễ, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phương án đón tiếp đại biểu…
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, điểm nhấn tâm linh và cảm xúc của giải năm nay chính là Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
Sau khi kiểm tra tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đoàn công tác tiếp tục di chuyển để rà soát thực địa các vị trí tiếp nước, kiểm tra việc bố trí, khoảng cách giữa các điểm và điều kiện phục vụ VĐV, nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời, thuận tiện trong suốt quá trình thi đấu.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.