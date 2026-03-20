‘Lò luyện chân’ trước giờ khởi tranh Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Trước giờ khởi tranh Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, nhiều runner bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm. Trên các cung đường và trong “lò luyện chân”, các vận động viên miệt mài “luyện giò”.

Từ ngày 27 - 29/3, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67, năm 2026 mang theo thông điệp giàu cảm hứng “Đón ánh bình minh”, sẽ chính thức khởi tranh tại Khánh Hòa, thu hút hơn 12.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đăng ký tham gia.

Để chuẩn bị cho đường đua, những ngày này các runner đang tích cực tập luyện. Anh Nguyễn Vinh Thiên - Huấn luyện viên (HLV) bộ môn điền kinh tỉnh Khánh Hòa, người sáng lập lớp chạy bộ Vinh Thiên Coaching, cho biết hiện lớp của anh có hơn 100 học viên đăng ký tham gia Tiền Phong Marathon 2026.

Các runner miệt mài 'luyện giò".

Trước thềm giải đấu, cộng đồng runner tại Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm. Theo anh Thiên, ngay khi biết Khánh Hòa đăng cai tổ chức giải, lớp đã xây dựng giáo án tập luyện bài bản, đồng thời tăng cường cường độ từ tháng 12/2025 để học viên hướng đến mục tiêu thành tích cá nhân.

Đáng chú ý, ngày 15/2 và 1/3, lớp của anh đã tổ chức hai buổi chạy dài (long run), thu hút đông đảo runner phong trào từ nhiều câu lạc bộ trong tỉnh tham gia. Các buổi tập được bố trí trạm nước, pacer ở nhiều mức pace khác nhau, đồng thời hỗ trợ nhiều người lần đầu đăng ký cự ly bán marathon (21,1km) và full marathon (42,2km).

Theo HLV Nguyễn Vinh Thiên, sai lầm phổ biến của runner phong trào trước ngày thi đấu là nôn nóng tăng khối lượng tập luyện nhưng lại bỏ qua quá trình hồi phục. Vì vậy, bên cạnh tập luyện đúng kỹ thuật, người chạy cần chú trọng dinh dưỡng, nghỉ ngơi, khởi động và giãn cơ để đảm bảo thể trạng tốt nhất khi bước vào đường đua.

Từng mang nhiều bệnh, runner quyết phá mốc 2 giờ

Lần đầu đến với Tiền Phong Marathon 2026, anh Trần Vĩnh Hưng (sinh năm 1980, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa), đăng ký tranh tài ở cự ly 21km với mục tiêu hoàn thành dưới 2 giờ. Trước đó, anh từng tham gia một số giải chạy phong trào ở cự ly bán marathon, đạt thành tích hơn 2 giờ 30 phút.

Anh Trần Vĩnh Hưng đặt mục tiêu vượt giới hạn bản thân tại Tiền Phong Marathon 2026.

Anh Hưng cho biết chính chạy bộ đã thay đổi cuộc sống của mình. Anh từng đối mặt với nhiều bệnh lý như tiểu đường, cao huyết áp và suy thận. Sau hơn hai năm kiên trì tập luyện, sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt: chỉ số đường huyết duy trì dưới 6,5, huyết áp ổn định, chức năng thận cũng tiến triển tích cực. Không chỉ nâng cao thể chất, chạy bộ còn giúp anh có tinh thần lạc quan, thoải mái hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, do ban đầu chạy theo bản năng, thiếu kiến thức về kỹ thuật và phương pháp tập luyện nên anh từng gặp chấn thương khi tham gia các giải. Để khắc phục, anh đăng ký tham gia lớp học của HLV Nguyễn Vinh Thiên. Tại đây, anh được hướng dẫn các bài tập bổ trợ cho nhóm cơ chân, cơ hông và core, kết hợp với các bài tempo, interval và chạy sức bền. Nhờ tập luyện bài bản, tốc độ và dáng chạy của anh dần được cải thiện.

Hiện mỗi tuần anh duy trì ba buổi tập, cuối tuần dành cho những buổi chạy dài để nâng cao sức bền trước ngày thi đấu. Với anh Hưng, chạy bộ là môn thể thao đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích nếu tập luyện đúng cách. “Điều quan trọng nhất là sự kiên trì và biết lắng nghe cơ thể. Khi tập luyện hợp lý, chạy bộ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn mang lại tinh thần tích cực”, anh Hưng chia sẻ.

Gia đình 8 người cùng chạy Tiền Phong Marathon

Với anh Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1975, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa), Tiền Phong Marathon 2026 là lần trở lại thứ hai. Năm 2024 anh cùng vợ – chị Lê Thanh Thảo (sinh năm 1976) tham gia giải chạy này ở cự ly bán marathon.

Anh Nguyễn Quốc Việt cùng vợ tập luyện chuẩn bị tham gia Tiền Phong Marathon 2026.

Ít ai biết, anh Việt đến với chạy bộ từ hành trình phục hồi sức khỏe sau tai nạn khiến cột sống bị tổn thương, phải phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo và bắt vít cố định. Từ những bước chạy 500m ban đầu để cải thiện thể trạng, anh dần nâng quãng đường lên vài km mỗi buổi, cơ thể khỏe khoắn hơn và cân nặng giảm đáng kể.

Tuy nhiên, do tập luyện thiếu khoa học, anh từng gặp chấn thương gân bánh chè và phải giảm hẳn việc chạy. Bước ngoặt đến khi vợ anh sau 3 tháng tập luyện với HLV Nguyễn Vinh Thiên đã hoàn thành cự ly full marathon trong 4 giờ 49 phút, còn một người bạn cùng tuổi cũng lần đầu chinh phục 21km dưới 2 giờ. Từ đó, anh nhận ra chạy bộ cần phương pháp bài bản để tránh chấn thương và quyết định tham gia khóa huấn luyện của vị HLV này.

“Năm nay giải chạy diễn ra tại quê nhà nên gia đình tôi có 8 thành viên cùng tham gia, gồm bố mẹ, vợ chồng tôi, vợ chồng em trai và hai cháu nhỏ 10 tuổi, 6 tuổi. Được chạy trên những cung đường buổi sớm để đón ánh bình minh là trải nghiệm rất đáng chờ đợi. Sau thời gian tập luyện, tôi tự tin thử thách bản thân ở cự ly full marathon”, anh Việt chia sẻ.