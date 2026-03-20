Tiền vệ Việt kiều Antonio Moric: Ngưỡng mộ Luka Modric, sẵn sàng cạnh tranh ở U23 Việt Nam

TPO - Lần đầu góp mặt trong màu áo U23 Việt Nam, tiền vệ Việt kiều Antonio Moric không giấu được sự tự hào khi được trao cơ hội thử sức. Lấy Luka Modric làm hình mẫu, cầu thủ sinh năm 2008 khẳng định đang nỗ lực thích nghi nhanh với môi trường mới, sẵn sàng cạnh tranh để tìm chỗ đứng và hướng tới cống hiến lâu dài cho bóng đá Việt Nam.

Trong buổi tập của U23 Việt Nam chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026 tại Tây An (Trung Quốc) chiều 19/3, cầu thủ Việt kiều Antonio Moric đã có những chia sẻ đáng chú ý về lần đầu góp mặt trong màu áo đội tuyển, quá trình hòa nhập cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới.

Lần đầu được trao cơ hội thử sức ở cấp độ U23, Moric không giấu được niềm tự hào. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Croatia cho biết anh đang nỗ lực tối đa để thích nghi với môi trường mới, đặc biệt là việc tiếp thu yêu cầu chuyên môn từ ban huấn luyện.

“Khi thầy giải thích, tôi hiểu và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất giáo án”, Moric chia sẻ ngắn gọn nhưng thể hiện rõ tinh thần cầu tiến.

Ở góc độ chuyên môn, Moric thừa nhận sự khác biệt khi chuyển từ cấp độ U19 lên U23, nơi đòi hỏi cao hơn về thể lực và cường độ tập luyện. Dù vậy, cầu thủ này cho rằng sự chênh lệch không quá lớn nếu so với môi trường đội một tại CLB mà anh đang thi đấu.

“Tôi vẫn đang trong quá trình thích nghi do vừa trở về từ châu Âu, nhưng đây là môi trường tốt để phát triển”, Moric nói.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tiền đạo sinh năm 2008 đánh giá cao sự cởi mở và thân thiện của các đồng đội tại U23 Việt Nam. Theo anh, phong cách chơi bóng của đội không có quá nhiều khác biệt so với những gì anh từng trải nghiệm trước đây, qua đó giúp quá trình hòa nhập diễn ra thuận lợi hơn.

Moric cũng cho biết anh đã theo dõi U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á và đặc biệt ấn tượng với chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu. Trong đó, thủ môn Cao Văn Bình để lại dấu ấn với pha cản phá quan trọng, trong khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được đánh giá cao nhờ sự năng động và phẩm chất chuyên môn nổi bật.

Về định hướng tương lai, Moric cho biết ưu tiên của anh vẫn là tiếp tục thi đấu tại châu Âu để phát triển toàn diện. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng khẳng định luôn sẵn sàng cống hiến cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam khi có cơ hội, đồng thời để ngỏ khả năng trở về thi đấu tại V-League trong tương lai.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Moric là trận đấu anh ghi tới 5 bàn thắng ở cấp độ U18 trong màu áo NK Trnje, ngay sau quãng thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Thành tích này giúp anh khẳng định sự trở lại và tạo dựng niềm tin với ban huấn luyện CLB.

Lấy tiền vệ danh thủ Luka Modric làm hình mẫu, Moric cho biết anh ngưỡng mộ tinh thần thi đấu bền bỉ, đẳng cấp cũng như tố chất thủ lĩnh của ngôi sao người Croatia. Đây là động lực để cầu thủ trẻ tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Antonio Moric sinh năm 2008 tại Hà Nội, có mẹ là người Việt Nam và bố người Croatia. Anh từng tham dự một số trại hè bóng đá tại Việt Nam và hiện đang thi đấu cho CLB NK Trnje ở giải hạng Nhì Croatia. Sở hữu nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật cá nhân khá và khả năng chơi linh hoạt trên hàng công, Moric có thể đảm nhiệm cả vai trò trung phong lẫn tiền đạo cánh.

Việc được điều chuyển từ U19 lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung lần này là bước đi quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực của cầu thủ trẻ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Moric từng bước khẳng định mình và hướng tới mục tiêu đóng góp lâu dài cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang duy trì tập luyện hàng ngày để chuẩn bị cho Giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra từ ngày 25/3 đến 31/3 tại Tây An (Trung Quốc). Với những nhân tố mới như Moric, đội tuyển được kỳ vọng sẽ có thêm sự cạnh tranh và chiều sâu lực lượng trong hành trình phía trước.