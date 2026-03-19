Nóng: Malaysia có thể lật ngược án xử thua đội tuyển Việt Nam của AFC?

TPO - Đội tuyển Malaysia có quyền kháng cáo án phạt do AFC đưa ra liên quan vụ bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch, theo TTK AFC Datuk Seri Windsor John.

anh-chup-man-hinh-2026-03-13-luc-072747.png
TTK AFC Windsor là người Malaysia, làm dấy lên những nghi vấn AFC trì hoãn ra án phạt liên quan vụ việc sử dụng cầu thủ nhập tịch của nước này.

Ông Windsor cho biết theo quy trình, Malaysia sẽ có thời gian kháng cáo án phạt của Uỷ ban Kỷ luật và Đạo đức AFC. Trong trường hợp kháng cáo không thành, Malaysia được quyền tiếp tục đưa vụ việc lên Toà Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Đây sẽ là nơi cuối cùng đưa ra phán quyết vụ việc.

Trước đó, Uỷ ban Kỷ luật và Đạo đức AFC đã ra quyết định xử thua 0-3 Malaysia 2 trận đấu với Nepal và đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027 do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch. Án phạt trên khiến Malaysia từ chỗ đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm đã rơi xuống vị trí thứ 2 với chỉ 9 điểm.

Đội tuyển Việt Nam ngược lại lên dẫn đầu với 15 điểm, qua đó giành vé tham dự Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nghiễm nhiên có một suất đến Saudi Arabia vào đầu năm sau.

Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia ngày 31/3 tới cũng chỉ còn mang tính chất thủ tục. Mới đây HLV Kim Sang-sik đã triệu tập 23 cầu thủ vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu này. Ngày 26/3, đội sẽ có trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy để HLV Kim Sang-sik rèn quân, xác định bộ khung chính.

Tiểu Yến
