Tại sao Man Utd nói không với việc giữ chân Casemiro?

TPO - Casemiro vẫn đang thể hiện phong độ tuyệt vời tại Man Utd. Nhưng sẽ chẳng có cuộc "lật kèo" nào xảy ra để ban lãnh đạo MU mời Casemiro ký vào hợp đồng mới.

Những nguồn tin uy tín tại Anh như The Athletic, Talk Sport, Telegraph đồng loạt xác nhận MU không có kế hoạch mời Casemiro gia hạn hợp đồng. Trước đó, xuất hiện tin đồn cho biết "Quỷ đỏ" có thể thay đổi ý định, mời Casemiro gia hạn hợp đồng, sau khi chứng kiến tuyển thủ Brazil duy trì phong độ đỉnh cao cho đến vòng đấu gần nhất.

Nhưng giữa MU và Casemiro đã có rào cản không thể bị phá bỏ. Đầu tiên là mức lương 350.000 bảng/tuần của Casemiro, hiện chỉ kém Mohamed Salah tại Ngoại hạng Anh. MU không sẵn sàng trao cho Casemiro con số tương tự, thậm chí là giảm xuống còn 200.000 bảng/tuần hoặc 250.000 bảng/tuần.

Tiếp đó, thể lực của Casemiro ngày càng sa sút, hiện không thể chơi đều 90 phút/tuần. MU có kế hoạch chiêu mộ tiền vệ trẻ, khỏe và chất lượng để quy hoạch tương lai lâu dài tại sân Old Trafford. Về phần Casemiro, tuyển thủ Brazil biết rõ vị trí của mình trong kế hoạch của MU. Casemiro sẽ tìm một bến đỗ mới phù hợp để duy trì thi đấu đều đặn và có khả năng đàm phán hợp đồng với mức lương cao khi là cầu thủ chuyển nhượng tự do.

Và rồi, chẳng có cú lật kèo ngoạn mục nào xảy ra ở MU. Casemiro đang đếm ngược ngày rời MU. Từng màn tỏa sáng ở các trận đấu vào cuối mùa là tinh túy cuối cùng cựu sao Real để lại ở "Nhà hát của những giấc mơ".

Casemiro càng tỏa sáng, CĐV MU thêm tiếc nuối.

CĐV MU sẽ tiếc nuối khi Casemiro rời Old Trafford. Tiền vệ sinh năm 1992 vẫn thể hiện thứ bóng đá đỉnh cao tại MU. Trận gần nhất ra sân trước Aston Villa, Casemiro lại ghi bàn từ tình huống chạy chỗ và đánh đầu ấn tượng. Trên từng nhịp chạm bóng, từng pha xoay xở và ra quyết định chuyền bóng, Casemiro vẫn cho thấy tiêu chuẩn cần có của một tiền vệ hàng đầu. Trên hết, có Casemiro trên sân, MU có một thủ lĩnh tinh thần thực thụ.

Sẽ rất hoàn hảo với MU nếu Casemiro gắn bó với CLB thêm ít nhất một năm. Song, nhìn ở góc độ tích cực, cuộc chia tay sau mùa giải 2025/26 sẽ tốt cho cả 2, khi Casemiro rời MU ở đỉnh cao phong độ. Nhìn sang trường hợp của Mohamed Salah để thấy việc "cố đấm ăn xôi" để giữ chân công thần khi đã cận kề sườn dốc sự nghiệp là rủi ro quá lớn.

Ngay cả Salah với vị thế huyền thoại Liverpool vẫn thành cái gai trong mắt một bộ phận CĐV "The Kop" khi sa sút phong độ. Và rồi, Liverpool rơi vào trạng thái "bỏ thì thương mà vương thì tội" với Salah. Tại sân Old Trafford, kịch bản đáng quên ấy từng xảy ra với Wayne Rooney; một biểu tượng của "Quỷ đỏ" nhưng về cuối sự nghiệp, Rooney xuống phong độ và phải hứng chỉ trích nặng nề từ CĐV MU.

Casemiro sẽ chia tay MU khi mọi thứ còn dang dở. Nhưng ngôi sao người Brazil sẽ lưu giữ mãi mãi ký ức đẹp trong lòng CĐV MU với tư cách là một trong những thương vụ chuyển nhượng thành công thời hậu Sir Alex.