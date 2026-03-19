Chiêm ngưỡng bàn thắng thứ 900 của Lionel Messi

Hương Ly
TPO - Siêu sao người Argentina tỏa sáng nhưng chỉ giúp Inter Miami hòa Nashville 1-1 ở lượt về vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup. Sau 2 lượt trận, CLB của Messi bị loại vì luật ghi bàn sân khách.

Bàn thắng đáng nhớ của Messi.

Bàn thắng của Messi được ghi ở phút thứ 7. Leo nhận bóng trong khu vực cấm địa và bị 2 cầu thủ Nashville vây ráp. Thay vì trả ngược bóng cho đồng đội, "El Pulga" giữ bóng 2 nhịp trước khi dứt điểm đưa bóng xuyên qua 2 chân trung vệ Palacios. Thủ môn Schwake của Nashville bị chắn tầm nhìn, do đó không kịp phản xạ cho cú sút của Messi.

Inter Miami có lợi thế sớm và chơi áp đảo đến hết hiệp một. Sang hiệp 2, Messi và đồng đội vẫn kiểm soát bóng chủ động và tấn công nhiều hơn nhưng không tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn. Để rồi, Inter Miami nhận một "gáo nước lạnh" ở phút 74 khi Espinoza ghi bàn gỡ hòa cho Nashville.

Gần 20 phút cuối, Inter Miami nỗ lực tấn công vì nếu tỷ số giữ nguyên, họ bị loại. Nhưng Nashville đã chơi tỉnh táo và kiên cường để chặn đứng Inter Miami.

Messi đã chạm tới cột mốc 900 bàn trong sự nghiệp, gồm 785 bàn cho CLB và 115 bàn ghi cho tuyển Argentina. Nếu chỉ tính các trận đấu chuyên nghiệp, chỉ Ronaldo và Messi được ghi nhận đã chạm mốc 900 bàn. Theo Goal, Ronaldo đã ra sân 1.135 trận (tính đến hết năm 2025) và con số của Messi là 1.100 trận.

Cuộc đua vĩ đại giữa Messi và Ronaldo vẫn tiếp diễn về thành tích ghi bàn. Ronaldo đã ghi 965 bàn, dần tiến gần đến mốc 1.000 bàn. Messi thì kém Ronaldo 2 tuổi, được dự đoán còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm, do đó chưa thể đoán liệu "El Pulga" hay CR7 mới là chân săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Ngày vui của Messi không trọn vẹn khi Inter Miami chia tay một đấu trường quan trọng. Sau trận, Messi vội vã rời sân, tiến vào đường hầm.

