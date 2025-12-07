Messi đoạt chức vô địch MLS

Messi vô địch MLS Cup 2025.

Chức vô địch MLS Cup là danh hiệu thứ 48 của Messi, đồng thời anh cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đây cũng là danh hiệu thứ ba của siêu sao người Argentina với Miami, sau khi giúp đội bóng này giành League Cup năm 2023 và Supporters' Shield năm 2024. Tuy nhiên, MLS Cup là danh hiệu lớn nhất của đội bóng từ ​​trước đến nay đối với câu lạc bộ được.

Messi nâng cao danh hiệu cùng các đồng đội.

"Một khoảnh khắc tuyệt đẹp và đầy cảm xúc đối với chúng tôi, đối với người dân Miami, khi vô địch MLS", anh chia sẻ với ESPN. "Có thể nói rằng chúng tôi một câu lạc non trẻ. Trước đây, chúng tôi chỉ hy vọng giành được 1 danh hiệu. Nhưng đến bây giờ thì đội bóng đã giành được một danh hiệu thực sự đó là lên ngôi vô địch MLS. Thật là một đêm đầy cảm xúc và bùng nổ dành cho các cổ động viên của Miami".

Tại sân vận động Chase chật kín khán giả ở Nam Florida, Inter Miami đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Edier Ocampo bên phía Vancouver ở phút thứ 8. Sau cú sút của Tadeo Allende, bóng chạm vào Ocampo và khiến thủ môn Yohei Takaoka hoàn toàn bất lực.

Bước sang hiệp 2, đội khách đã chủ động tấn công và dần lấy lại thế trận. Ali Ahmed gỡ hòa cho Vancouver Whitecaps ở phút 60, cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, phần còn lại của trận đấu đã hoàn toàn thuộc về siêu sao Messi cùng Inter Miami. Hai đường kiến tạo của Messi giúp De Paul và Allende ghi bàn ở các phút 71 và 96, đem về chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục cho đội chủ nhà.

Với 2 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng trong trận chung kết, Messi đã thiết lập một kỷ lục mới tại vòng Playoffs MLS Cup. Tiền đạo người Argentina có tổng cộng 6 bàn thắng và 9 kiến tạo trong giai đoạn này. Trong mùa giải chính thức, Messi đã giành Chiếc giày vàng MLS 2025 do Audi trao tặng với 29 bàn thắng và 19 kiến tạo.