Chạy trên đất Tổ, nhận quà may mắn: Điểm nhấn mới tại giải chạy Đền Hùng Marathon 2026

Theo đại diện Ban Tổ chức, giải chạy Đền Hùng Marathon năm nay sẽ có một điểm nhấn khác biệt so với những lần tổ chức trước. Đó là việc VĐV có thể nhận được đồng xu kỳ lân và túi lộc may mắn, giúp họ có thêm những trải nghiệm tinh thần mới lạ trên đường chạy.

Đại diện BTC cho biết đây là sáng kiến của F88, đơn vị tài trợ vàng cho giải chạy Đền Hùng Marathon năm nay, nhằm đem lại vận khí tốt cho các runner tranh tài vào ngày 5/4 tại Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ). Biểu tượng kỳ lân đại diện cho tinh thần sẵn sàng chấp nhận thử thách, chủ động chuyển hóa bản thân để bứt phá và không bỏ cuộc. Còn hình tượng con mèo sẽ mang đến tài lộc, may mắn.

Những đồng xu kỳ lân và túi lộc may mắn này đã được dâng hương tại Đền Hùng trước khi được F88 trao tặng cho các runner trong ngày 4/4. Bên trong bộ racekit của BTC sẽ có một tờ rơi giới thiệu chương trình, VĐV sẽ quét QR code trên đó, điền thông tin rồi đến gian hàng F88 trong sự kiện để bốc thăm may mắn.

Vận động viên xuất phát tại giải chạy Đền Hùng Marathon năm 2025.

Ông Trần Tuấn Việt, Giám đốc khối Marcom F88 cho rằng mỗi VĐV khi tham gia giải chạy đều cần có tinh thần của kỳ lân và một chút may mắn để hoàn thành đường đua với kết quả tốt nhất. "Tôi tin rằng với niềm tin và tinh thần tích cực, các VĐV sẽ vượt qua những con dốc, những thử thách để nhận lấy may mắn, từ đó bước vào năm mới với một vận khí tốt. Đó cũng chính là những giá trị tinh thần ẩn trong mỗi món quà mà F88 muốn sẻ chia, dành tặng các runner tham dự giải chạy năm nay".

Đại diện Ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên những món quà may mắn như thế xuất hiện trong giải chạy, giúp động viên tinh thần runner trên đường đua. BTC kỳ vọng những VĐV may mắn nhận quà sẽ có được trải nghiệm đầu xuân trọn vẹn hơn, từ hoạt động thể chất đến cảm nhận tâm linh. "Trong quan niệm người Việt xưa, nơi nào có kỳ lân, nơi đó có sự an lành. Trên đường chạy, sẽ thật an tâm khi có một biểu tượng may mắn, một "người bạn" như thế đồng hành, tiếp sức và tôi tin rằng các runner không bao giờ lùi bước trước khó khăn", vị đại diện khẳng định.

Theo Ban tổ chức, giải chạy năm nay thu hút khoảng 4.000 VĐV, tham gia tranh tài ở 5 cự ly gồm 1,5km, 6km, 10km, 21km (half marathon) và 42km (marathon).

Theo đánh giá của nhiều runner, điểm khác biệt lớn nhất của giải chạy Đền Hùng Marathon so với nhiều giải chạy khác chính là chủ đề Về nguồn, tri ân, kết nối với vùng đất Tổ, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn. Giải chạy truyền cảm hứng cho các runner thông qua những thắng cảnh, những di tích, những câu chuyện từ thủa các vua Hùng dựng nước.

Các VĐV sẽ được chạy ngang qua Đền thờ Lạc Long Quân, Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ngắm nhìn thắng cảnh núi Nghĩa Lĩnh che chắn kinh đô Phong Châu xưa hay nhịp sống bình dị, mộc mạc của người dân đất Tổ.

Nhóm runner đến từ công ty F88 tham gia giải chạy Đền Hùng Marathon năm 2025.

Bên cạnh việc tranh tài, những VĐV và người thân còn được tham gia nhiều hoạt động bên lề khác như lễ dâng hương tại các đền thờ Vua Hùng để tri ân tổ tiên, tri ân những người đã có công dựng nước, giữ nước; thưởng thức Hát Xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO công nhận; tham gia mini game Nhận lộc Đất Tổ với phần thưởng là một chiếc bánh chưng - sản vật đặc trưng của vùng đất Tổ, xuất hiện từ thời Hùng Vương và gắn liền với tâm thức người Việt.

Đền Hùng Marathon do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý Khu di tích Đền Hùng và công ty Công ty TNHH Vì Tương Lai Việt Nam (Viet Running) phối hợp tổ chức lần đầu tiên năm 2024. Đến nay, đây đã trở thành sự kiện thể thao thường niên của tỉnh Phú Thọ, diễn ra vào dịp đầu xuân, trùng vào mùa lễ hội và trước lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch.