Raphinha và Lewandowski cùng lập cú đúp, Barcelona hủy diệt Newcastle 7-2 tại Champions League

TPO - Cú đúp của Raphinha và Robert Lewandowski giúp Barcelona vùi dập Newcastle 7-2 trong trận lượt về vòng 1/8 tại Camp Nou, qua đó hiên ngang tiến vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số áp đảo 8-3 sau hai lượt trận.

Marc Bernal ăn mừng bàn thắng thứ hai cho Barca.

Barcelona tiến vào tứ kết Champions League theo cách không thể thuyết phục hơn, với một màn trình diễn vừa rực lửa, vừa giàu tính sát thương trước Newcastle. Trên sân nhà, đội bóng xứ Catalan phô diễn toàn bộ sức mạnh tấn công, đồng thời cho thấy bản lĩnh vượt qua những thời điểm khó khăn trong trận đấu giàu kịch tính.

Ngay phút thứ 6, Raphinha đã mở tỷ số sau pha phản công mẫu mực được khởi xướng bởi Fermin Lopez. Tuy nhiên, Newcastle nhanh chóng đáp trả. Phút 15, Anthony Elanga tận dụng đường căng ngang của Lewis Hall để gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Thế trận đôi công tiếp tục được đẩy lên cao trào. Marc Bernal giúp Barcelona tái lập lợi thế sau tình huống cố định từ Raphinha phút 18, nhưng Elanga một lần nữa lên tiếng ở phút 28 sau sai lầm trong pha xử lý của Lamine Yamal.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Cuối hiệp một, VAR vào cuộc sau pha phạm lỗi của Kieran Trippier với Raphinha trong vòng cấm. Chính Yamal là người thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Barcelona bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3-2.

Raphinha tỏa sáng với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo

Hiệp hai chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của Newcastle trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà. Phút 52, Fermin Lopez nâng tỷ số lên 4-2 sau đường chuyền sắc lẹm của Raphinha. Chỉ một phút sau, Robert Lewandowski đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc, trước khi hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm lạnh lùng từ đường chọc khe của Yamal.

Đỉnh điểm của màn trình diễn là bàn thắng thứ bảy ở phút 73. Sai lầm của Jacob Ramsey tạo điều kiện để Raphinha cướp bóng và dứt điểm, khép lại một đêm thăng hoa tại Camp Nou với chiến thắng 7-2.

Dẫu vậy, chiến thắng đậm của Barcelona vẫn khiến HLV Hansi Flick lo lắng: tấn công bùng nổ nhưng phòng ngự vẫn còn nhiều khoảng trống. Đội bóng xứ Catalan đã ghi tới 30 bàn tại Champions League mùa này, trung bình 3 bàn/trận, nhưng vẫn chưa có trận nào giữ sạch lưới sau 10 lần ra sân, khi đã để lọt lưới tới 17 bàn.

Dẫu vậy, với phong độ hiện tại, Barcelona vẫn đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới phần còn lại của châu Âu: họ đã sẵn sàng chinh phục ngôi vương Champions League. Ở vòng tứ kết, họ sẽ chạm trán thử thách lớn hơn, nhưng cũng là cơ hội để đội bóng từng 5 lần vô địch khẳng định tham vọng chinh phục đỉnh cao Champions League mùa này.